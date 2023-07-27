Робота у Польщі — у яких містах найбільше вакансій та які зарплати

Польські злоті у руках. Фото: Unplush

У Польщі зростає попит на висококваліфікованих українських працівників. Експерти пов'язують це з активізацією відкриття українського бізнесу.

Такі результати аналізу міжнародної компанії Gremi Personal.

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Ситуація на ринку праці у Польщі

За словами директорки департаменту рекрутації Gremi Personal Ганни Джоболди, попит на спеціалістів, які володіють високим рівнем компетенцій, підвищується у геометричній прогресії. Таке явище пов'язане з масовим відкриттям українцями бізнесу у Польщі, які у підборі персоналу віддають перевагу своїм співвітчизникам.

"Це хороша новина для високопрофесійних українців, які через війну були змушені працювати на роботах, які нижчі за їх компетенцію", — зауважила вона.

При цьому, як свідчить статистика, велика частина українців на польському ринку працює там, де потрібна низькокваліфікована праця. Йдеться про сферу металургії, будівництва, суднобудування, логістику, легку промисловість.

Через це польські роботодавці навіть конкурують між собою за працівників з України, пропонуючи найкращі умови праці.

У яких регіонах найбільше вакансій

На початку липня у компанію надійшло близько 2,58 тис. запитів на українських працівників. Особливо багато з таких міст:

Гданськ — понад 480 вакансій;

Вроцлав — понад 230 вакансій;

Катовіце — близько 230 вакансій;

Познань — понад 232 вакансій;

Лодзь — 220 вакансій.

У списку немає Варшави, адже великі підприємства розташовані в різних куточках країни.

Зарплати у Польщі для українців

Громадянам з України пропонують як оплату (за годину) такі суми:

зварювальникам — 30 злотих (275 гривень);

працівникам м'ясного цеху — 28 злотих (понад 250 гривень);

електрикам — 27 злотих (майже 250 гривень);

монтажникам металоконструкції — 27 злотих (близько 250 гривень);

столярам — 26 злотих (майже 240 гривень).

За роботу для жінок з меншим рівнем складності наступні суми:

карщицям — 25 злотих (230 гривень);

помічницям кухаря у готель — 22 злотих (близько 200 гривень);

робітницям на миття підприємства — 21 злотих (понад 190 гривень);

робітницям виробництва напівфабрикатів — 20 злотих (понад 180 гривень);

швачкам сумок — 20 злотих (близько 180 гривень).

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні у 2023 році запровадять новий експериментальний механізм оплати праці державних службовців. На початковому етапі він охопить кілька десятків державних органів та відомств.

Також ми писали, що у Португалії зарплати мають широкий діапазон. Від мінімальних 700 євро на місяць до найвищих 12 300 євро на місяць.