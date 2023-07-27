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Работа в Польше: в каких городах больше вакансий и какие зарплаты

27 июля 2023 09:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Работа в Польше — в каких городах больше вакансий и какие зарплаты
Польские злотые в руках. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Польше растет спрос на высококвалифицированных украинских работников. Эксперты связывают это с активизацией открытия украинского бизнеса.

Таковы результаты анализа международной компании Gremi Personal.

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Ситуация на рынке труда в Польше

По словам директора департамента рекрутации Gremi Personal Анны Джоболды, спрос на специалистов, обладающих высоким уровнем компетенции, повышается в геометрической прогрессии. Такое явление связано с массовым открытием украинцами бизнеса в Польше, которые в подборе персонала предпочтение отдают своим соотечественникам.

"Это хорошая новость для высокопрофессиональных украинцев, которые в результате были вынуждены работать на работах ниже их компетенции", — отметила она.

При этом, как свидетельствует статистика, большая часть украинцев на польском рынке работает там, где требуется низкоквалифицированный труд. Речь идет о сфере металлургии, строительстве, судостроении, логистике, легкой промышленности.

Из-за этого польские работодатели даже конкурируют между собой за работников из Украины, предлагая лучшие условия труда.

В каких регионах больше всего вакансий

В начале июля в компанию поступило около 2,58 тысячи запросов на украинских работников. Особенно много из таких городов:

  • Гданьск — более 480 вакансий;
  • Вроцлав — более 230 вакансий;
  • Катовице — около 230 вакансий;
  • Познань — более 232 вакансий;
  • Лодзь — 220 вакансий.

В списке нет Варшавы, ведь крупные предприятия находятся в разных уголках страны.

Зарплаты в Польше для украинцев

Гражданам из Украины предлагают как оплату (в час) следующие суммы:

  • сварщикам — 30 злотых (275 гривен);
  • работникам мясного цеха — 28 злотых (более 250 гривен);
  • электрикам — 27 злотых (почти 250 гривен);
  • монтажникам металлоконструкции — 27 злотых (около 250 гривен);
  • столярам — 26 злотых (почти 240 гривен).

За работу для женщин с меньшим уровнем сложности следующие суммы:

  • карщицам — 25 злотых (230 гривен);
  • помощницам повара в гостиницу — 22 злотых (около 200 гривен);
  • работницам на мойку предприятия — 21 злотых (более 190 гривен);
  • работницам производства полуфабрикатов — 20 злотых (более 180 гривен);
  • швеям сумок — 20 злотых (около 180 гривен).

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине в 2023 году будет введен новый экспериментальный механизм оплаты труда государственных служащих. На первых порах он охватит несколько десятков государственных органов и ведомств.

Также мы писали, что у Португалии зарплаты имеют широкий диапазон. От минимальных 700 евро в месяц до самых высоких 12 300 евро в месяц.

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