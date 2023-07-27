Работа в Польше: в каких городах больше вакансий и какие зарплаты
В Польше растет спрос на высококвалифицированных украинских работников. Эксперты связывают это с активизацией открытия украинского бизнеса.
Таковы результаты анализа международной компании Gremi Personal.
Ситуация на рынке труда в Польше
По словам директора департамента рекрутации Gremi Personal Анны Джоболды, спрос на специалистов, обладающих высоким уровнем компетенции, повышается в геометрической прогрессии. Такое явление связано с массовым открытием украинцами бизнеса в Польше, которые в подборе персонала предпочтение отдают своим соотечественникам.
"Это хорошая новость для высокопрофессиональных украинцев, которые в результате были вынуждены работать на работах ниже их компетенции", — отметила она.
При этом, как свидетельствует статистика, большая часть украинцев на польском рынке работает там, где требуется низкоквалифицированный труд. Речь идет о сфере металлургии, строительстве, судостроении, логистике, легкой промышленности.
Из-за этого польские работодатели даже конкурируют между собой за работников из Украины, предлагая лучшие условия труда.
В каких регионах больше всего вакансий
В начале июля в компанию поступило около 2,58 тысячи запросов на украинских работников. Особенно много из таких городов:
- Гданьск — более 480 вакансий;
- Вроцлав — более 230 вакансий;
- Катовице — около 230 вакансий;
- Познань — более 232 вакансий;
- Лодзь — 220 вакансий.
В списке нет Варшавы, ведь крупные предприятия находятся в разных уголках страны.
Зарплаты в Польше для украинцев
Гражданам из Украины предлагают как оплату (в час) следующие суммы:
- сварщикам — 30 злотых (275 гривен);
- работникам мясного цеха — 28 злотых (более 250 гривен);
- электрикам — 27 злотых (почти 250 гривен);
- монтажникам металлоконструкции — 27 злотых (около 250 гривен);
- столярам — 26 злотых (почти 240 гривен).
За работу для женщин с меньшим уровнем сложности следующие суммы:
- карщицам — 25 злотых (230 гривен);
- помощницам повара в гостиницу — 22 злотых (около 200 гривен);
- работницам на мойку предприятия — 21 злотых (более 190 гривен);
- работницам производства полуфабрикатов — 20 злотых (более 180 гривен);
- швеям сумок — 20 злотых (около 180 гривен).
Больше о зарплатах
Напомним, в Украине в 2023 году будет введен новый экспериментальный механизм оплаты труда государственных служащих. На первых порах он охватит несколько десятков государственных органов и ведомств.
Также мы писали, что у Португалии зарплаты имеют широкий диапазон. От минимальных 700 евро в месяц до самых высоких 12 300 евро в месяц.