Работа в Польше — в каких городах больше вакансий и какие зарплаты

Польские злотые в руках. Фото: Unplush

В Польше растет спрос на высококвалифицированных украинских работников. Эксперты связывают это с активизацией открытия украинского бизнеса.

Таковы результаты анализа международной компании Gremi Personal.

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Ситуация на рынке труда в Польше

По словам директора департамента рекрутации Gremi Personal Анны Джоболды, спрос на специалистов, обладающих высоким уровнем компетенции, повышается в геометрической прогрессии. Такое явление связано с массовым открытием украинцами бизнеса в Польше, которые в подборе персонала предпочтение отдают своим соотечественникам.

"Это хорошая новость для высокопрофессиональных украинцев, которые в результате были вынуждены работать на работах ниже их компетенции", — отметила она.

При этом, как свидетельствует статистика, большая часть украинцев на польском рынке работает там, где требуется низкоквалифицированный труд. Речь идет о сфере металлургии, строительстве, судостроении, логистике, легкой промышленности.

Из-за этого польские работодатели даже конкурируют между собой за работников из Украины, предлагая лучшие условия труда.

В каких регионах больше всего вакансий

В начале июля в компанию поступило около 2,58 тысячи запросов на украинских работников. Особенно много из таких городов:

Гданьск — более 480 вакансий;

Вроцлав — более 230 вакансий;

Катовице — около 230 вакансий;

Познань — более 232 вакансий;

Лодзь — 220 вакансий.

В списке нет Варшавы, ведь крупные предприятия находятся в разных уголках страны.

Зарплаты в Польше для украинцев

Гражданам из Украины предлагают как оплату (в час) следующие суммы:

сварщикам — 30 злотых (275 гривен);

работникам мясного цеха — 28 злотых (более 250 гривен);

электрикам — 27 злотых (почти 250 гривен);

монтажникам металлоконструкции — 27 злотых (около 250 гривен);

столярам — 26 злотых (почти 240 гривен).

За работу для женщин с меньшим уровнем сложности следующие суммы:

карщицам — 25 злотых (230 гривен);

помощницам повара в гостиницу — 22 злотых (около 200 гривен);

работницам на мойку предприятия — 21 злотых (более 190 гривен);

работницам производства полуфабрикатов — 20 злотых (более 180 гривен);

швеям сумок — 20 злотых (около 180 гривен).

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине в 2023 году будет введен новый экспериментальный механизм оплаты труда государственных служащих. На первых порах он охватит несколько десятков государственных органов и ведомств.

Также мы писали, что у Португалии зарплаты имеют широкий диапазон. От минимальных 700 евро в месяц до самых высоких 12 300 евро в месяц.