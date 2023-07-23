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До 5 700 євро на місяць: скільки можуть заробити українці на роботі в Португалії

23 липня 2023 06:40
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Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Скільки можна заробити на роботі у Португалії в 2023 році
Банкноти євро. Фото: ndtvimg.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Для деяких громадян України літній період — це не тільки можливість насолодитися довгоочікуваним відпочинком, але й шанс заробити додаткові кошти. З початком теплих днів, чимало українців їдуть працювати на територію країн ЄС. Зазвичай ці роботи, пов'язані з напруженою фізичною працею, однак високий рівень оплати заохочує українців до пошуку роботи в країнах Євросоюзу.

Новини.LIVE зібрали пропозиції сезонних робіт у Португалії, які можуть зацікавити українців.

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Трохи статистики

За даними офіційної державної статистики, станом на 2020 рік у Португалії проживало майже 30 тысяч українців, це була п'ята за розміром іноземна спільнота. Враховуючи кількість українців, які прибули до країні після початку війни в Україні у 2022 році, дана цифра на сьогоднішній день значно більша. Лише офіційно зареєстрованих українських біженців у Португалії налічується приблизно 57 тисяч осіб.

Втім, з роботою для наших співвітчизників тут не все так просто. У Португалії зарплати мають широкий діапазон: від мінімальних 700 євро на місяць до найвищих 12 300 євро на місяць. Половина населення заробляє менше 2 640 євро, тоді як 25% населення мають прибутки нижче 1500 євро. У свою чергу, ще 25% населення заробляють понад 7 170 євро. Заробити від 1000 до 1500 євро на місяць у Португалії можуть як місцеві жителі, так і мігранти, які мають високу спеціалізацію у затребуваній професії. 

Які документи потрібні для в'їзду у Португалію

Українці можуть відвідати Португалію як туристи або біженці без необхідності отримувати візу, якщо вони мають біометричний закордонний паспорт. 

Хоча для більшості випадків відповідати біометричним вимогам необов’язково. Втім, у випадку, коли українці в’їжджають до Португалії не з України, а з таких країн як Туреччина, Ізраїль чи США, можуть виникнути вимоги з боку португальських прикордонників щодо наявності біометричного закордонного паспорту.

Зазвичай українцям, які намагаються в’їхати в Португалію без біометричного паспорту, з метою отримати захист від війни, дозволяється використовувати будь-який внутрішній документ. 

Слід пам'ятати, що у посольствах і консульствах можуть бути великі черги на отримання документів, тому якщо є можливість, краще отримати біометричний закордонний паспорт в Україні перед поїздкою.

Які роботи пропонують у Португалії

У країнах Європейського союзу, зокрема у Португалій роботодавці шукають працівників у таких сферах, як сільське господарство, обслуговування та на фізичні роботи, що не вимагають спеціальної кваліфікації. Так, у місті Фару потрібні пакувальники м'яких іграшок. Роботу пропонують чоловікам, жінкам, та сімейним парам від 20 до 60 років з прагненням працювати та добрим станом здоров'я. Потрібно буде пакувати м'які іграшки та конструктори, а також займатись перевіркою на брак та поклейкою стікерів та цінників

Проживання за рахунок роботодавця, у кімнаті проживаються по 2-3 особи. Також на роботу та назад буде возити безкоштовний службовий транспорт. Робочим одягом та взуттям обіцяють забезпечити.

Графік роботи: по 10-12 годин 5 днів на тиждень. Підробітки за бажанням. Оплачуваний обід 2 рази на день по 30 хвилин.

Заробітна плата: 11 євро/год (приблизно 450 грн), переробки 13 євро/год (приблизно 530 грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу пакувальником м'яких іграшок. Джерело: layboard.com

Також у Португалії шукають кравця. У місто Порту потрібні люди з досвідом роботи на аналогічній посаді від 2 років, а також з досвідом пошиття чоловічих ділових костюмів та жіночого одягу різного асортименту, вмінням зшивати одяг вручну або швейною машинкую, збирати шматки тканини для виготовлення одягу, а також з розумінням швейних технологій.

Заробітна плата: від 1350 євро/міс (приблизно 55 тис грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу кравцем. Джерело: layboard.com

А у Сантарені шукають сільгосппрацівників. Потрібні чоловіки, жінки від 21 до 45 років з досвідом роботи у сільському господарстві. У їх обов'язки буде входити: збирання врожаю ягід, фруктів, овочів, фасування та упаковка, підготовка рослин до наступного врожаю (посадка, стрижка, перев'язка).

Проживання: 40 євро на місяць. Доплата за харчування: 4, 75 євро в робочі дні.

Графік роботи: 6 робочих днів, 48 годин на тиждень.

Заробітна плата: 740 євро/міс (приблизно 30 тисяч гривень).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу сільгосппрацівником. Джерело: flagma.com.pt

У місті Бежа шукають людину на збір оливок. За житло в гуртожитку доведеться платити 75 євро на місяць. Для сімейних пар виділяють окремі кімнати. Кожну неділю корпоратив за рахунок роботодавця.

Графік роботи: робочий день 8 годин, 6 днів на тиждень 

Заробітна плата: 1100 євро/міс (приблизно 45 тис грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу по збору оливок. Джерело: flagma.com.pt

Остання і найоригінальніша вакансія у нашій добірці. У столиці Португалії, Лісабоні, шукають людину, чиї робочі обов'язки будуть пов'язані з ловом риби та креветок. 

Вимоги до кандидатів:

  • Вік від 21 до 50 років;
  • Витривалість;
  • Стресостійкість;
  • Гарна фізична форма;
  • Відсутність шкідливих звичок.
  • Можна без морського паспорта, але за розглядом роботодавця (відповідно і зарплата буде меншою без морського паспорта).

Заробітна плата: 5 400 — 5 700 євро/міс (220 — 230 тис. грн).

Скриншот об’яви про вакансію на роботу по лову риби та креветок. Джерело: flagma.com.pt

Нагадаємо, ми розповідали, скільки можуть заробити Українці на сезонних роботах у Польщі. Крім того, ми зібрали вакансії сезонних робіт у Німеччині. Також ми зібрали пропозиції сезонних робіт у Великій Британії, які можуть зацікавити українців. Зарплатня у таких вакансіях доходить до 3500 фунтів на місяць. Ще ми писали про вакансії для Українців в Іспанії.

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