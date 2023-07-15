Скільки можна заробити на роботі у Франції в 2023 році

Банкноти євро. Фото: Twitter

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Для деяких наших співвітчизників літо — це не просто можливість насолодитися відпочинком, але й можливість заробити трохи додаткових грошей. З настанням теплих днів багато українців вирушають до країн ЄС, щоб працювати сезонними працівниками. Більшість таких робіт пов'язані з важкою фізичною працею, проте висока заробітна плата стимулює українців їхати працювати до Європи.

Новини.LIVE зібрали пропозиції сезонних робіт у Франції, які можуть зацікавити українців.

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Трохи статистики

Франція, як і багато інших країн Європейського Союзу, почала надавати гуманітарну та воєнну допомогу Україні з початку повномасштабної російської агресії. Крім того, Франція відкрила свої кордони для українських біженців, які шукають притулку. Усі охочі можуть отримати тимчасовий захист у країні за такими умовами:

В 2019 році у Франції проживало приблизно 80 тисяч громадян України. Однак, враховуючи кількість українців, які прибули до Франції після початку війни в Україні у 2022 році, ця цифра може бути значно вищою. За різними оцінками наразі у Франції проживає понад 300 тисяч українців.

Щодо вакансій для українців, то тут як і в більшості країн Європи, громадяни України, які не володіють французькою мовою, не мають досвіду та соціальних зв'язків, часто змушені займати нижчу кваліфіковану роботу, ніж та, яку вони мали на батьківщині.

Які документи потрібні для в'їзду у Францію

У Франції тимчасовий захист можуть отримати:

Громадяни України, які проживали в Україні до 24 лютого 2022 року.

Негромадяни України, які мають право на захист, що надається українською владою, або мають дійсну посвідку на постійне проживання в Україні та не мають можливості повернутися до країни походження у безпечних умовах.

Члени сім'ї осіб, які підпадають під ці умови. Це можуть бути чоловік, дружина, неповнолітні діти або батьки, які перебувають на утриманні.

Щоб отримати статус тимчасового захисту, мігрант повинен подати заяву до префектури департаменту, де він проживає або перебуває, або скористатися допомогою пунктів Accueil Ukraine. При подачі заяви всі члени родини, які також претендують на тимчасовий захист, повинні бути присутні й представити документи, що пояснюють їхню ситуацію.

Якщо всі необхідні документи надані й відповідають умовам отримання тимчасового захисту, заявник буде направлений до Управління імміграції та інтеграції Франції (OFII), де йому видадуть посвідку на тимчасове проживання APS.

Посвідка на тимчасове проживання APS надає такі права:

Право на проживання у Франції протягом одного року, з можливістю продовження на два роки.

Право на роботу.

Право на доступ до освіти, охорони здоров'я та соціальних послуг.

Право на допомогу у пошуку житла та роботи.

Слід зазначити, що посвідка на тимчасове проживання APS не є дозвілом на постійне проживання у Франції. Для отримання постійного проживання мігрант повинен відповідати іншим умовам, які визначаються французьким законодавством.

На сайті refugies.info зібрано інформацію, яка допоможе українським біженцям побудувати своє життя у Франції. На сайті можна знайти інформацію про юридичні аспекти перебування в країні, варіанти навчання та працевлаштування, а також пропозиції для тих, хто не володіє французькою мовою.

Які роботи пропонують у Франції

Тридиційно для країн ЄС французькі роботодавці шукають людей для працевлаштування у сферах сільского господарства, обслуговування та для фізичних робіт, які не потребують особливої кваліфікації. Так, у Ніцці шукають різноробочих на збір полуниці, малини, гороху та вишні. Вакансія підійде людям без досвіду роботи та знання мови.

Робітникам потрібно мати свою робочу одежу. Проживання — 210 євро в місяць, включаючи плату за комунальні послуги. Харчування за свій рахунок.

Графік роботи: 42-48 годин на тиждень — гарантований мінімум, можна працювати більше.

Зарплата: 10 євро (412 грн) за годину нетто. Нетто — сума , яку працівник отримує на руки після вирахування всіх податків та інших обов'язкових платежів.

Скриншот об’яви про вакансію на збір врожаю. Джерело: flagma.fr

А от у місті Марсель шукають няню в українську сім'ю. Потрібна жінка для догляду за дворічним хлопчиком та дівчинкою шести років.

Потрібно буде доглядати за дітьми, готувати їм їжу, годувати, брати дітей на прогулянки, а також супроводжувати їх на гуртки.

Зарплата: 1300 євро (приблизно 53 тисячі гривень) на місяць.

Скриншот об’яви про вакансію на роботу нянею. Джерело: layboard.com

Тим часом в Монпельє шукають працівників на збір грибів. Потрібні жінки до 55 років та без проблем із здоров'ям. Потрібно буде займатися вирощуванням грибів, а також сортуванням та пакуванням готової продукції.

Роботодавець надає житло, проте із зарплати за комунальні платежі буде кожного місяця вираховуватись 260 євро.

Графік роботи: з понеділка по суботу, від 35 робочих годин на тиждень.

Зарплата: 9,11 євро (375 грн) за годину нетто. Середня заробітна плата 2 тисячі євро (приблизно 83 тисячі гривень) нетто на місяць.

Скриншот об’яви про вакансію зі збору грибів. Джерело: layboard.com

В Монако шукають хатню робітницю в сім'ю з чотирьох людей. Щоправда, це тимчасова вакансія — лише на два тижні. Від робітниці вимагають досвіду роботи в сім'ях, наявність рекомендацій, біометричного закордонного паспорта, а також відсутність шкідливих звичок.

Потрібно буде займатися прибиранням, пранням, прасуванням, доглядом за чоловічим та жіночим гардеробом. Проживання в окремій кімнаті, харчування та трансфер за рахунок роботодавця.

Графік: без вихідних 2 тижні по 10-12 годин на день.

Зарплата: до 1500 євро (майже 62 тисячі гривень).



Скриншот об’яви про вакансію на роботу домробітницею. Джерело: amountwork.com

Найнезвичайніша вакансія у нашій добірці. У Франції шукають людину, яка буде займатися перевезенням туристів на вітрильній яхті. На роботу потрібні люди зі знанням англійської мови, рівень В2, також підійде знання французької мови. Робота полягатиме у перевезенні туристів на вітрильній яхті.

Як стверджує роботодавець, підходять навіть люди без морських документів. Роботодавець також сплачує за проживання, переїзд та харчування.

Зарплата: до 6000 євро (приблизно 247 тисяч гривень) на місяць.

Скриншот об’яви про вакансію на роботу з перевезення туристів на яхті. Джерело: amountwork.com

Нагадаємо, ми розповідали, скільки можуть заробити Українці на сезонних роботах у Польщі. Крім того, ми зібрали вакансії сезонних робіт у Німеччині. Також ми зібрали пропозиції сезонних робіт у Великій Британії, які можуть зацікавити українців. Зарплатня у таких вакансіях доходить до 3500 фунтів на місяць. Ще ми писали про вакансії для Українців в Іспанії.