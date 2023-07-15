Сколько можно заработать на работе во Франции в 2023 году

Банкноты евро. Фото: Twitter

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Для некоторых наших соотечественников лето — это не просто возможность насладиться отдыхом, но и возможность заработать немного дополнительных денег. С наступлением теплых дней многие украинцы отправляются в страны ЕС, чтобы работать на сезонных работах. Большинство таких работ связано с тяжелым физическим трудом, однако высокая заработная плата стимулирует украинцев ехать работать в Европу.

Новини.LIVE собрали предложения сезонных работ во Франции, которые могут заинтересовать украинцев.

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Немного статистики

Франция, как и многие другие страны Европейского Союза, начала оказывать гуманитарную и военную помощь Украине с начала полномасштабной российской агрессии. Кроме того, Франция открыла свои границы для украинских беженцев, ищущих убежище. Все желающие могут получить временную защиту в стране по следующим условиям:

В 2019 году во Франции проживало около 80 тысяч граждан Украины. Однако, учитывая количество украинцев, прибывших во Францию после начала войны в Украине в 2022 году, эта цифра может быть значительно выше. По разным оценкам, во Франции сейчас проживает более 300 тысяч украинцев.

Что касается вакансий для украинцев, то здесь все, как и в большинстве стран Европы. Граждане Украины, не владеющие французским языком, не имеющие опыта и социальных связей, часто вынуждены занимать более низковалифицированную работу, чем та, которую они имели в Украине

Какие документы нужны для въезда во Францию

Во Франции временную защиту могут получить:

Граждане Украины, проживавшие в Украине до 24 февраля 2022 года;

Неграждане Украины, имеющие право на защиту, предоставляемую украинскими властями, или имеющие действительный вид на постоянное проживание в Украине и не имеющие возможности вернуться в страну происхождения в безопасных условиях;

Члены семьи лиц, подпадающих под эти условия. Это могут быть муж, жена, несовершеннолетние дети или находящиеся на иждивении родители.

Чтобы получить статус временной защиты, мигрант должен подать заявление в префектуру департамента, где он проживает либо находится, либо воспользоваться помощью пунктов Accueil Ukraine. При подаче заявления все члены семьи, также претендующие на временную защиту, должны присутствовать и представить документы, объясняющие их ситуацию.

Если все необходимые документы предоставлены и удовлетворяют условиям получения временной защиты, заявитель будет направлен в Управление иммиграции и интеграции Франции (OFII), где ему выдадут вид на временное проживание APS.

Вид на временное проживание APS предоставляет следующие права:

право на проживание во Франции в течение одного года с возможностью продления на два года;

право на работу;

право на доступ к образованию, здравоохранению и социальным услугам;

право на помощь в поиске жилья и работы.

Следует отметить, что вид на временное проживание APS не является разрешением на постоянное проживание во Франции. Для получения постоянного проживания мигрант должен отвечать другим условиям, определяемым французским законодательством.

На сайте refugies.info собрана информация, которая поможет украинским беженцам построить свою жизнь во Франции. На сайте можно найти информацию о юридических аспектах пребывания в стране, вариантах обучения и трудоустройства, а также предложения для тех, кто не владеет французским языком.

Какие работы предлагают во Франции

Традиционно для стран ЕС французские работодатели ищут людей для трудоустройства в сферах сельского хозяйства, обслуживания и физических работ, не требующих особой квалификации. Так, в Ницце ищут разнорабочих на сбор клубники, малины, гороха и вишни. Вакансия подойдет людям без опыта работы и знания языка.

Работникам нужно иметь свою рабочую одежду. Проживание — 210 евро в месяц включая плату за коммунальные услуги. Питание за свой счет

График работы: 42-48 часов в неделю — гарантированный минимум, можно работать больше.

Зарплата: 10 евро (412 грн) в час нетто. Нетто — сумма, которую работник получает на руки после вычета всех налогов и других обязательных платежей.

Скриншот объявления о вакансии на сбор урожая. Источник: flagma.fr

А вот в городе Марсель ищут няню в семью. Нужна женщина для ухода за двухлетним мальчиком и девочкой шести лет.

Надо будет ухаживать за детьми, готовить им еду, кормить, брать детей на прогулки, а также сопровождать их на кружки.

Зарплата: 1300 евро (примерно 53 тысяч гривен) в месяц.

Скриншот объявления о вакансии на работу няней. Источник: layboard.com

Тем временем в Монпелье ищут работников на сбор грибов. Нужны женщины до 55 лет без проблем со здоровьем. Предстоит заниматься выращиванием грибов, а также сортировкой и упаковкой готовой продукции.

Работодатель предоставляет жилье, однако из зарплаты за коммунальные платежи будет ежемесячно исчисляться 260 евро.

График работы: с понедельника по субботу, от 35 рабочих часов в неделю.

Зарплата: 9,11 евро (375 грн) в час нетто. Средняя заработная плата в 2 тысячи евро (примерно 83 тысячи гривен) нетто в месяц.

Скриншот объявления о вакансии по сбору грибов. Источник: layboard.com

В Монако ищут домработницу в семью из четырех человек. Правда, это временная вакансия — всего на две недели. От работницы требуют опыта работы в семьях, наличия рекомендаций, биометрического загранпаспорта, а также отсутствия вредных привычек.

Нужно будет заниматься уборкой, стиркой, глажкой, уходом за мужским и женским гардеробом. Размещение в отдельной комнате, питание и трансфер за счет работодателя.

График: без выходных 2 недели по 10-12 часов в день.

Зарплата: до 1500 евро (около 62 тысяч гривен).

Скриншот объявления о вакансии на работу домработницей. Источник: amountwork.com

Самая необычная вакансия в нашей подборке. Во Франции ищут человека, который будет заниматься перевозкой туристов на парусной яхте. На работу нужны люди со знанием английского, уровень В2, также подойдет знание французского языка. Работа будет состоять в перевозке туристов на парусной яхте.

Как утверждает работодатель, подходят даже люди без морских документов. Работодатель также оплачивает проживание, переезд и питание.

Зарплата: до 6000 евро (около 247 тысяч гривен) в месяц.

Скриншот объявления о вакансии на работу по перевозке туристов на яхте. Источник: amountwork.com

Напомним, мы рассказывали, сколько могут заработать украинцы на сезонных работах в Польше . Кроме того, мы собрали вакансии сезонных работ в Германии. Также мы собрали предложения сезонных работ в Великобритании, которые могут заинтересовать украинцев. Зарплата в таких вакансиях доходит до 3500 фунтов в месяц. Еще мы писали о вакансиях для Украинцев в Испании.