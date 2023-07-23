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До 5 700 евро в месяц: сколько могут заработать украинцы на работе в Португалии

23 июля 2023 06:40
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Сколько можно заработать на работе в Португалии в 2023 году
Банкноты евро. Фото: ndtvimg.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Для некоторых граждан Украины летний период это не только возможность насладиться долгожданным отдыхом, но и шанс заработать дополнительные средства. С началом теплых дней многие украинцы едут работать на территорию стран ЕС. Обычно эти работы связаны с напряженным физическим трудом, однако высокий уровень оплаты поощряет украинцев к поиску работы в странах Евросоюза.

Новини.LIVE собрали предложения сезонных работ в Португалии, которые могут заинтересовать украинцев.

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Немного статистики

По данным официальной государственной статистики, по состоянию на 2020 год в Португалии проживало почти 30 тысяч украинцев, это было пятое по размеру иностранное сообщество. Учитывая количество украинцев, прибывших в страну после начала войны в Украине в 2022 году, данная цифра на сегодняшний день значительно больше. Только официально зарегистрированных украинских беженцев в Португалии на данный момент насчитывается около 57 тысяч человек.

Впрочем, с работой для наших соотечественников здесь не все так просто. В Португалии зарплаты имеют широкий диапазон: от минимальных 700 евро в месяц до самых высоких 12 300 евро в месяц. Половина населения зарабатывает менее 2640 евро, тогда как 25% населения имеют доходы ниже 1500 евро. В свою очередь, еще 25% населения зарабатывают более 7170 евро. Заработать от 1000 до 1500 евро в месяц в Португалии могут как местные жители, так и мигранты, имеющие высокую специализацию по востребованной профессии.

Какие документы нужны для въезда в Португалию

Украинцы могут посетить Португалию как туристы или беженцы без необходимости получать визу, если у них есть биометрический загранпаспорт.

Хотя для большинства случаев отвечать биометрическим требованиям необязательно. Впрочем, если украинцы въезжают в Португалию не из Украины, а из таких стран как Турция, Израиль или США, могут возникнуть требования со стороны португальских пограничников относительно наличия биометрического загранпаспорта.

Обычно украинцам, пытающимся въехать в Португалию без биометрического паспорта с целью получить защиту от войны, разрешается использовать любой внутренний документ.

Следует помнить, что в посольствах и консульствах могут быть большие очереди на получение документов, поэтому, если есть возможность, лучше получить биометрический загранпаспорт в Украине перед поездкой.

Какие работы предлагают в Португалии

В странах Европейского союза, в частности в Португалии, работодатели ищут работников в таких сферах, как сельское хозяйство, обслуживание и физические работы, не требующие специальной квалификации. Так, в городе Фару нужны упаковщики мягких игрушек. Работу предлагают мужчинам, женщинам и семейным парам от 20 до 60 лет со стремлением работать и хорошим состоянием здоровья. Нужно будет паковать мягкие игрушки и конструкторы, а также заниматься проверкой на брак и поклейкой стикеров и ценников

Проживание за счет работодателя, в комнате проживают по 2-3 человека. Также на работу и обратно будет возить бесплатный служебный транспорт. Рабочей одеждой и обувью обещают обеспечить.

График работы: по 10-12 часов 5 дней в неделю. Подработка по желанию. Оплачиваемый обед 2 раза в день по 30 минут.

Заработная плата: 11 евро/час (приблизительно 450 грн), переработки 13 евро/час (примерно 530 грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу упаковщиком мягких игрушек. Источник: layboard.com

Также в Португалии ищут портного. В Порту нужны люди с опытом работы на аналогичной должности от 2 лет, а также с опытом пошива мужских деловых костюмов и женской одежды разного ассортимента, умением сшивать одежду вручную или при помощи швейной машины, собирать куски ткани для изготовления одежды, а также с пониманием швейных технологий.

Заработная плата: от 1350 евро/мес (примерно 55 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу портным. Источник: layboard.com

А в Сантарене ищут сельхозработников. Нужны мужчины, женщины от 21 до 45 лет с опытом работы в сельском хозяйстве. В их обязанности будет входить: сбор урожая ягод, фруктов, овощей, фасовка и упаковка, подготовка растений к следующему урожаю (посадка, стрижка, перевязка).

Проживание: 40 евро в месяц. Доплата за питание: 4,75 евро в рабочие дни.

График работы: 6 рабочих дней, 48 часов в неделю.

Заработная плата: 740 евро/мес (примерно 30 тысяч гривен).

Скриншот объявления о вакансии на работу сельхозработником. Источник: flagma.com.pt

В городе Бежа ищут человека на сбор оливок. За жилье в общежитии придется платить 75 евро в месяц. Для семейных пар выделяют отдельные комнаты. Каждое воскресенье корпоратив за счет работодателя.

График работы: рабочий день 8 часов, 6 дней в неделю

Заработная плата: 1100 евро/мес (примерно 45 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу по сбору оливок. Источник: flagma.com.pt

Последняя и самая оригинальная вакансия в нашей подборке. В столице Португалии, Лиссабоне, ищут человека, чьи рабочие обязанности будут связаны с ловлей рыбы и креветок.

Требования к кандидатам:

  • Возраст от 21 до 50 лет;
  • Выносливость;
  • Стрессоустойчивость;
  • Хорошая физическая форма;
  • Отсутствие вредных привычек.
  • Можно без морского паспорта, но по усмотрению работодателя (без морского паспорта зарплата будет меньше).

Заработная плата: 5 400 – 5 700 евро/мес (220 – 230 тыс. грн).

Скриншот объявления о вакансии на работу по ловле рыбы и креветок. Источник: flagma.com.pt

Напомним, мы рассказывали, сколько могут заработать украинцы на сезонных работах в Польше . Кроме того, мы собрали вакансии сезонных работ в Германии . Также мы собрали предложения сезонных работ в Великобритании , которые могут заинтересовать украинцев. Зарплата в таких вакансиях доходит до 3500 фунтов в месяц. Еще мы писали о вакансиях для Украинцев в Испании.

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