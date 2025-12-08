Відео
Україна
Головна Військова економіка В "Азові" вакансія для творців відеоконтенту — кого шукають

В "Азові" вакансія для творців відеоконтенту — кого шукають

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 03:26
Робота в "Азов" — які умови праці бригада пропонує відеооператорам
Відеооператор. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Бригада спецпризначення "Азов" шукає у свої батальйони та інші підрозділи людей, які знаються на відеозйомці. Йдеться про відеооператорів.

Відповідну вакансію розмістили на сайті пошуку роботи Work.ua 5 грудня.

Читайте також:
"Азов" шукає відеооператорів
Скриншот вакансії з Work.ua

Які обов'язки відеооператора у бригаді "Азов"

Відеооператор відповідає за підготовку обладнання до роботи, налаштування камер, роботу зі світлом і звуком, контролює якість відзнятого матеріалу. Також він робить звітні фото та відеозйомки закупленого устаткування, знімає відеозвернення та інтерв'ю, проводить документальні зйомки в польових умовах, бере участь у креативних проектах в якості оператора або асистента. 

Вимоги до кандидатів на посаду 

На роботу запрошують пунктуальних і дисциплінованих людей, які мають операторське портфоліо, вміють працювати із професійними камерами й супутнім обладнанням, швидко реагувати на нештатні ситуації.

Умови роботи

Азовці пропонують працівникам мобілізацію до кінця воєнного стану або службу за контрактом. Грошове забезпечення становитиме від 27 тисяч гривень до 77 тисяч гривень. На посаду можуть перевести військових, які вже проходять службу.

Нагадаємо, в "Азові" бракує старших навідників міномета. На роботу запрошують людей віком до 45 років.

Також у бригаді потрібні медики, які мають вищу освіту й щонайменше рік працювали за фахом. Йдеться про анестезіологів.

бригада "Азов" мобілізація військовослужбовці військова служба 12 бригада "Азов" відеозапис
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
