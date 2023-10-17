Шахраї в Україні — як не втратити гроші через нову схему

Банківська картка. Фото: Unplush

Українці повідомляють про нову шахрайську схему, через яку можна втратити гроші тим, хто в пошуках підробітку. У банках стверджують, що безсилі у питанні незаконного списання коштів з рахунків клієнтів.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

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Детальніше про шахрайську схему

Як пояснює постраждала, йдеться про групу в Telegram "Глобальна зайнятість" з колишньою назвою "Kyiv International VIP". Вона у мережі пропонує заробіток, підписку на Ютуб-канали і також завдання на інвестиції (внесок грошей та повернення з %). Спочатку на дрібних сумах все відбувається, як і заявлено в умовах, однак, на великих сумах не повертають кошти.

"Пропонують заробіток, підписка на Ютуб канали і також завдання на інвестиції (внесок грошей та повернення з %), але на великих сумах не повертають гроші! Постійно міняють ніки та назву групи! Спочатку віддають гроші на дрібних сумах (втираються в довіру). Шахраї дають карти ПриватБанку, куди переказувати гроші, а також карти інших банків. А ті люди, яким приходять ваші гроші, переводяться потім іншим людям на карту і так по ланцюжку... Звернулася до Приватбанку, щоб скасувати платежі, але сказали звертатися до кіберполіції", — йдеться у відгуку.

Що кажуть у ПриватБанку

У пресслужбі банку відреагували на допис, зазначивши, що в описаній ситуації обмежені у своїх можливостях. Розслідування випадків шахрайства, а також розшук і затримання злодіїв, згідно із законодавством, знаходяться поза юрисдикцією банку. Цим займаються правоохоронні органи, а банк готовий сприяти цьому будь-яким необхідним чином.

"У разі спроби здійснення щодо вас шахрайських дій банк не може виступати в ролі заявника в поліцію, у зв'язку з тим, що стороною, проти якої ці дії були спрямовані, є ви. Для проведення розслідування за фактом шахрайства ми рекомендуємо вам звернутися в правоохоронні органи, які можуть отримати за оформленим, відповідно до чинного законодавства, запитом всю необхідну інформацію", — додали у фінустанові.

Джерело: Мінфін

Що ще варто знати

Нагадаємо, українцям намагаються підсовувати фальшиві долари. Минулого року серед усіх іноземних валют, які шахраї давали людям, переважала саме американська. Найчастіше фейковими грошима виявлялися банкноти великих номіналів.

Також ми писали, що у 2024 році розміри штрафів для роботодавців за незадекларовану працю зростуть. Розмір стягнень залежить від мінімальної заробітної плати, яка наступного року збільшиться.