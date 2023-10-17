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Штрафи в Україні: відомо, як Держпраці каратиме роботодавців у 2024-му

17 жовтня 2023 08:28
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Штрафи для роботодавців — як Держпраці каратиме порушників у 2024-му
Підрахунки на калькуляторі. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У 2024 році розміри штрафів для роботодавців за незадекларовану працю зростуть. Розмір стягнень залежить від мінімальної заробітної плати, яка наступного року збільшиться.

Про це повідомили в одному з управлінь Державної служби України, пише Ligazakon.

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Як зміняться розміри штрафів у 2024 році

Згідно з проєктом держбюджету на наступний рік, розмір мінімальної зарплати:

  • з 1 січня підвищать до 7,1 тис. грн;
  • з 1 липня — до 8 тис. грн.

З огляду на це, у Держпраці розповіли, якими стануть штрафи за незадекларовану працю. Роботодавці сплачують 10-кратний розмір мінімальної зарплатні за кожного працівника, праця якого незадекларована.

Розміри штрафів у 2024-му:

  • з 1 січня — 71 тис. грн;
  • з 1 липня — 80 тис. грн;
  • попередження — до юросіб та ФОП (платників єдиного податку першої-третьої груп).

Серед підстав для накладення штрафів залишаються такі:

  • допуск працівників до роботи без оформлення трудових договорів;
  • оформлення працівників на неповний робочий час, з нефіксованим робочим часом, тоді як людина виконує роботу упродовж усього робочого часу;
  • виплати заробітної платні (винагороди) без сплати єдиного соціального внеску та податків.

 Також Держпраці може накладати штраф у 30-кратному розмірі мінімальної зарплати. До таких дій вдаються у разі вчинення порушення повторно упродовж двох років:

  • з 1 січня — 213 тис. грн;
  • з 1 липня — 240 тис. грн.

Фінансове покарання у вигляді 16-кратного розміру мінімальної зарплати застосовують у випадку недопущення до здійснення перевірки з питань виявлення порушень, створення перешкод. Суми будуть такі:

  • з 1 січня — 113,6 тис. грн;
  • з 1 липня — 128 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні Кабінет міністрів оновив законодавство щодо трудових відносин. Внесли зміни до порядку розірвання трудових договорів.

Також ми повідомляли, що в Україні працює державна програма, за якою роботодавці можуть отримати від 67 тис. грн допомоги. Для цього потрібно відповідати певним вимогам.

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