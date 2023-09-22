Допомога для бізнесу — хто з українців отримає 67 тис. грн

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В Україні працює державна програма, за якою роботодавці можуть отримати від 67 тис. грн допомоги. Для цього потрібно відповідати певним вимогам.

Про це інформує пресслужба Кабінету міністрів України (КМУ).

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Як зазначають у пресцентрі, претендувати на компенсацію можуть роботодавці, які офіційно працевлаштують у себе людей з інвалідністю. А саме — компанії, які нададуть роботу людям з першою чи другою групою інвалідності та створять комфортні умови робочих місць.

Програмою передбачені такі суми грошової компенсації:

100,5 тис. гривень — за громадян з інвалідністю першої групи;

67 тис. грн — за осіб з інвалідністю другої групи.

На що можна втратити кошти

Надану грошову допомогу роботодавець може витратити на товари, які передбачає спеціальний перелік програми.

Зокрема, він містить такі позиції:

меблі;

комп’ютери;

оргтехніка;

програмне забезпечення;

поручні;

бруси;

інше.

З вичерпним списком можна ознайомитися за відповідним посиланням.

Як оформити грошову компенсацію

Представники компаній протягом 90 днів від дня працевлаштування повинні подати заяву на право отримання відшкодування вартості витрат. Її слід надати у центр зайнятості за місцем здійснення своєї господарської діяльності.

До заяви, де мають бути зазначені відомості про роботодавця та найманого працівника, потрібно також додати:

копію документа, де є підтвердження працевлаштування громадянина;

документи, де підтверджується факт придбання товарів для облаштування робочого місця. Йдеться про договір, рахунок-фактуру, рахунок, квитанцію, накладну.

Центр зайнятості після розгляду документів має ухвалити рішення про надання компенсації чи відмову у її наданні у десятиденний термін.

Що ще варто знати

Нагадаємо, 21 вересня Україна отримала від Сполучених Штатів черговий транш грантових коштів (безповоротна допомога). Суму у 1,25 млрд доларів спрямують на заробітні плати та пенсії.

Також ми писали, що в Україні громадяни можуть отримати мікрогранти у розмірі від 50 до 250 тис. гривень. Це можливо у рамках державної грантової програми "Власна справа".