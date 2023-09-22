Помощь для бизнеса – кто из украинцев получит 67 тыс. грн

Украинцы могут получить от государства от 67 тыс. грн помощи: какие условия
В Украине работает государственная программа, по которой работодатели могут получить от 67 тыс. грн. Для этого нужно cоответствовать определенным требованиям.
Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).
Как и кто получит финпомощь от государства
Как отмечают в пресс-центре, претендовать на компенсацию могут работодатели, которые официально трудоустроят у себя людей с инвалидностью. А именно — если предоставят работу людям с первой или второй группой инвалидности и создадут комфортные условия для рабочих мест.
Программой предусмотрены следующие суммы денежной компенсации:
- 100,5 тыс. гривен — за граждан с инвалидностью первой группы;
- 67 тыс. грн — за лиц с инвалидностью второй группы.
На что можно потратить деньги
Предоставленную денежную помощь работодатель может потратить на товары, которые предусматривает специальный перечень программы.
В частности, он содержит следующие позиции:
- мебель;
- компьютеры;
- оргтехника;
- программное обеспечение;
- поручни;
- брусья;
- другое.
С исчерпывающим списком можно ознакомиться по соответствующей ссылке.
Как оформить денежную компенсацию
Представители компаний в течение 90 дней со дня трудоустройства должны подать заявление о праве получения возмещения стоимости расходов. Его следует предоставить в центр занятости по месту осуществления своей хозяйственной деятельности.
К заявлению, где должны быть указаны сведения о работодателе и наемном работнике, нужно также добавить:
- копию документа, где есть подтверждение трудоустройства гражданина;
- документы, подтверждающие факт приобретения товаров для обустройства рабочего места. Речь идет о договоре, счете-фактуре, счете, квитанции, накладной.
Центр занятости после рассмотрения документов должен принять решение о предоставлении компенсации или отказе в ее предоставлении в десятидневный срок.
Что еще стоит знать
Напомним, 21 сентября Украина получила от Соединенных Штатов очередной транш грантовых средств (безвозвратная помощь). Сумму в 1,25 млрд долларов направят на заработные платы и пенсии.
Также мы писали, что в Украине граждане могут получить микрогранты от 50 до 250 тыс. гривен. Это возможно в рамках государственной грантовой программы "Власна справа".