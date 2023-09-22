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Украинцы могут получить от государства от 67 тыс. грн помощи: какие условия

22 сентября 2023 07:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь для бизнеса – кто из украинцев получит 67 тыс. грн
Подсчеты на калькуляторе. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине работает государственная программа, по которой работодатели могут получить от 67 тыс. грн. Для этого нужно cоответствовать определенным требованиям.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров Украины (КМУ).

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Как отмечают в пресс-центре, претендовать на компенсацию могут работодатели, которые официально трудоустроят у себя людей с инвалидностью. А именно — если предоставят работу людям с первой или второй группой инвалидности и создадут комфортные условия для рабочих мест.

Программой предусмотрены следующие суммы денежной компенсации:

  • 100,5 тыс. гривен — за граждан с инвалидностью первой группы;
  • 67 тыс. грн — за лиц с инвалидностью второй группы.

На что можно потратить деньги

Предоставленную денежную помощь работодатель может потратить на товары, которые предусматривает специальный перечень программы.

В частности, он содержит следующие позиции:

  • мебель;
  • компьютеры;
  • оргтехника;
  • программное обеспечение;
  • поручни;
  • брусья;
  • другое.

С исчерпывающим списком можно ознакомиться по соответствующей ссылке.

Как оформить денежную компенсацию

Представители компаний в течение 90 дней со дня трудоустройства должны подать заявление о праве получения возмещения стоимости расходов. Его следует предоставить в центр занятости по месту осуществления своей хозяйственной деятельности.

К заявлению, где должны быть указаны сведения о работодателе и наемном работнике, нужно также добавить:

  • копию документа, где есть подтверждение трудоустройства гражданина;
  • документы, подтверждающие факт приобретения товаров для обустройства рабочего места. Речь идет о договоре, счете-фактуре, счете, квитанции, накладной.

Центр занятости после рассмотрения документов должен принять решение о предоставлении компенсации или отказе в ее предоставлении в десятидневный срок.

Что еще стоит знать

Напомним, 21 сентября Украина получила от Соединенных Штатов очередной транш грантовых средств (безвозвратная помощь). Сумму в 1,25 млрд долларов направят на заработные платы и пенсии.

Также мы писали, что в Украине граждане могут получить микрогранты от 50 до 250 тыс. гривен. Это возможно в рамках государственной грантовой программы "Власна справа".

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