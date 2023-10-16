Кабмін збільшив кількість підстав для розірвання трудових відносин

Робота в Україні: Кабмін оновив законодавство щодо трудових відносин
В Україні Кабінет міністрів оновив законодавство щодо трудових відносин. Внесли зміни до порядку розірвання трудових договорів.
Про це поінформував урядовий представник у парламенті Тарас Мельничук.
Детальніше про рішення Кабміну
За словами Мельничука, уряд вніс зміни у Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавців (власників, фізосіб, які використовують працю найманих працівників) у зв'язку з виявленням невідповідності працівників займаній посаді за станом здоров'я, якщо мають право на дострокову пенсію за віком.
У Порядку з'явилась нова підстава — припинення держслужби у зв'язку з неможливістю виконання громадянином службових обов'язків за станом здоров'я на основі медичного висновку.
У Порядку прописано механізм розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв'язку з виявленням невідповідності робітника займаній посаді за станом здоров'я у разі, коли на дату звільнення такій особі залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку у рамках ст. 26 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а також якщо у такого працівника є страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, що передбачено частиною першою статті 28 закону.
Більше про зарплати
Нагадаємо, в Україні у 2023 році реальні заробітні плати можуть зрости значніше, аніж ціни. Експерти це пояснюють уповільненням інфляції.
Також ми повідомляли, що в Україні на ринку праці кваліфіковані працівники деяких сфер можуть заробляти у десятки разів більше. Йдеться про керівників маркетингових відділів, заробітна плата яких стартує у середньому від 3,2 тисячі доларів.
Додамо, в уряді оприлюднили свіжу підбірку вакансій на українському ринку праці для спеціалістів, яким готові платити найбільше. Зокрема, на порталі Служби зайнятості є низка позицій із заробітною платнею до 100 тис. грн.
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