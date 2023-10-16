Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Робота в Україні: Кабмін оновив законодавство щодо трудових відносин arrow

Робота в Україні: Кабмін оновив законодавство щодо трудових відносин

16 жовтня 2023 13:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Кабмін збільшив кількість підстав для розірвання трудових відносин
Жінка підписує документи. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні Кабінет міністрів оновив законодавство щодо трудових відносин. Внесли зміни до порядку розірвання трудових договорів.

Про це поінформував урядовий представник у парламенті Тарас Мельничук.

Читайте також:

Детальніше про рішення Кабміну

За словами Мельничука, уряд вніс зміни у Порядок розірвання трудового договору з ініціативи роботодавців (власників, фізосіб, які використовують працю найманих працівників) у зв'язку з виявленням невідповідності працівників займаній посаді за станом здоров'я, якщо мають право на дострокову пенсію за віком.

У Порядку з'явилась нова підстава — припинення держслужби у зв'язку з неможливістю виконання громадянином службових обов'язків за станом здоров'я на основі медичного висновку.

У Порядку прописано механізм розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у зв'язку з виявленням невідповідності робітника займаній посаді за станом здоров'я у разі, коли на дату звільнення такій особі залишилося не більше ніж півтора року до досягнення пенсійного віку у рамках ст. 26 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а також якщо у такого працівника є страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі, що передбачено частиною першою статті 28 закону.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні у 2023 році реальні заробітні плати можуть зрости значніше, аніж ціни. Експерти це пояснюють уповільненням інфляції.

Також ми повідомляли, що в Україні на ринку праці кваліфіковані працівники деяких сфер можуть заробляти у десятки разів більше. Йдеться про керівників маркетингових відділів, заробітна плата яких стартує у середньому від 3,2 тисячі доларів.

Додамо, в уряді оприлюднили свіжу підбірку вакансій на українському ринку праці для спеціалістів, яким готові платити найбільше. Зокрема, на порталі Служби зайнятості є низка позицій із заробітною платнею до 100 тис. грн.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:36Шуляк назвала одинадцять населених пунктів, які, ймовірно, не відновлюватиме Україна

15:48 "Динамо" відповіло Ілону Маску за насмішку над Зеленським

10:30 В Україні повістки будуть вручати онлайн, але за однієї умови

06:40Ціни на чермет у жовтні: скільки коштує 1 кг брухту в Україні

09:28 Мудрик перейде в іншу лігу: "Челсі" ухвалив рішення

None

Як запобігти корупції при передачі Україні російських заморожених активів на відбудову

06:40Ціни на мідь у жовтні: скільки коштує 1 кг кольорових металів в Україні

15:16 Поки Коломойський сидить у СІЗО, до нафтового бізнесу прийшов новий гравець

20:40 ТОП 5 найкращих смартфонів Xiaomi у 2023 році

08:16 Пенсіонерам дадуть надбавку до 840 грн: у ПФУ назвали особливу категорію громадян

10:09 Роналду повертається до Європи: він уже обрав новий клуб

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB
Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз