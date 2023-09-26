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Зарплати до 100 тис. грн: в уряді оприлюднили ТОП-10 вакансій

26 вересня 2023 23:45
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати в Україні — ТОП-10 вакансій із оплатою до 100 тис. грн
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В уряді оприлюднили свіжу підбірку вакансій на українському ринку праці для спеціалістів, яким готові платити найбільше. Зокрема, на порталі Служби зайнятості є низка позицій із заробітною платнею до 100 тис. грн.

Про це інформує пресцентр Кабінету міністрів України (КМУ).

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Хто може отримувати близько 100 тис. грн

Як зазначають в уряді, в Україні, як і до війни, зберігається попит на кваліфікованих фахівців робітничих професій та робітників сфери торгівлі. Дещо зростає рівень оплати праці за вакансіями, що пропонують роботодавці.

У базі даних служби зайнятості є пропозиції роботи з порівняно дуже високою заробітною платнею. Зокрема, чималі суми готові платити менеджерам з продажу — 275 тис. гривень. Також десятки тисяч обіцяють:

  • лікарям — 120 тис. гривень;
  • фахівцям з розроблення комп'ютерних програм — 110 тис. гривень;
  • інженерам-програмістам — 90 тис. гривень;
  • бухгалтерам — 80 тис. гривень;
  • ливарникам металів та сплавів — 70 тис. гривень;
  • слюсарям-інструментальникам — 60 тис. гривень;
  • водіям — 60 тис. гривень;
  • агрономам — 52 тис. гривень;
  • директорам відділення — 49 тис. гривень;
  • архітекторам — 45 тис. грн.

Кого роботодавці найчастіше шукають

Найбільшим попитом користуються:

  • кваліфіковані робітники із інструментом — 21% (швачки, електромонтери, слюсарі-ремонтник, сантехніки, маляри, пекарі);
  • робітники із обслуговування, експлуатації устаткування та машин — 16% (водії, токарі, трактористи-машиністи с/г виробництва, фрезерувальники);
  • працівники сфери торгівлі й послуг — 15% (кухарі, продавці продовольчих та непродовольчих товарів, охоронці, офіціанти, перукарі);
  • професіонали — 14% (вчителі, вихователі, викладачі, фармацевти, сімейні лікарі, інженери);
  • фахівці — 11% (асистенти вчителя, бухгалтери, медсестри, асистенти вихователів, майстри виробничого навчання, механіки, шеф-кухарі).

В уряді зауважили, що українці можуть самостійно здійснювати пошук роботи через:

Також у пресслужбі зауважили, за сприяння служби зайнятості можна опанувати нову професію чи підвищити кваліфікацію шляхом професійного навчання чи отримання ваучера.

"Наразі є популярною "дуальна освіта", коли практична частина курсу навчання здійснюється безпосередньо на робочому місці у майбутнього роботодавця", — додали у Кабміні.

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні восени наступного року мають намір підвищити заробітні плати працівникам освіти. Планують підняти базову ставку, скасувавши низку дрібних надбавок.

Також ми повідомляли, що уряд вніс зміни в правила виплати компенсації за невикористану відпустку. Тепер розрахунок середньої заробітної плати буде проводитися за новими принципами.

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