Зарплати в Україні — ТОП-10 вакансій із оплатою до 100 тис. грн

Зарплати до 100 тис. грн: в уряді оприлюднили ТОП-10 вакансій
В уряді оприлюднили свіжу підбірку вакансій на українському ринку праці для спеціалістів, яким готові платити найбільше. Зокрема, на порталі Служби зайнятості є низка позицій із заробітною платнею до 100 тис. грн.
Про це інформує пресцентр Кабінету міністрів України (КМУ).
Хто може отримувати близько 100 тис. грн
Як зазначають в уряді, в Україні, як і до війни, зберігається попит на кваліфікованих фахівців робітничих професій та робітників сфери торгівлі. Дещо зростає рівень оплати праці за вакансіями, що пропонують роботодавці.
У базі даних служби зайнятості є пропозиції роботи з порівняно дуже високою заробітною платнею. Зокрема, чималі суми готові платити менеджерам з продажу — 275 тис. гривень. Також десятки тисяч обіцяють:
- лікарям — 120 тис. гривень;
- фахівцям з розроблення комп'ютерних програм — 110 тис. гривень;
- інженерам-програмістам — 90 тис. гривень;
- бухгалтерам — 80 тис. гривень;
- ливарникам металів та сплавів — 70 тис. гривень;
- слюсарям-інструментальникам — 60 тис. гривень;
- водіям — 60 тис. гривень;
- агрономам — 52 тис. гривень;
- директорам відділення — 49 тис. гривень;
- архітекторам — 45 тис. грн.
Кого роботодавці найчастіше шукають
Найбільшим попитом користуються:
- кваліфіковані робітники із інструментом — 21% (швачки, електромонтери, слюсарі-ремонтник, сантехніки, маляри, пекарі);
- робітники із обслуговування, експлуатації устаткування та машин — 16% (водії, токарі, трактористи-машиністи с/г виробництва, фрезерувальники);
- працівники сфери торгівлі й послуг — 15% (кухарі, продавці продовольчих та непродовольчих товарів, охоронці, офіціанти, перукарі);
- професіонали — 14% (вчителі, вихователі, викладачі, фармацевти, сімейні лікарі, інженери);
- фахівці — 11% (асистенти вчителя, бухгалтери, медсестри, асистенти вихователів, майстри виробничого навчання, механіки, шеф-кухарі).
В уряді зауважили, що українці можуть самостійно здійснювати пошук роботи через:
- Єдиний портал вакансій;
- оформивши підписку на вакансії через боти служби зайнятості у Telegram та Viber;
- звернувшись до професіоналів і найближчого центру зайнятості.
Також у пресслужбі зауважили, за сприяння служби зайнятості можна опанувати нову професію чи підвищити кваліфікацію шляхом професійного навчання чи отримання ваучера.
"Наразі є популярною "дуальна освіта", коли практична частина курсу навчання здійснюється безпосередньо на робочому місці у майбутнього роботодавця", — додали у Кабміні.
Більше про зарплати
Нагадаємо, в Україні восени наступного року мають намір підвищити заробітні плати працівникам освіти. Планують підняти базову ставку, скасувавши низку дрібних надбавок.
Також ми повідомляли, що уряд вніс зміни в правила виплати компенсації за невикористану відпустку. Тепер розрахунок середньої заробітної плати буде проводитися за новими принципами.