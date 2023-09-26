Зарплаты в Украине — ТОП-10 вакансий с оплатой до 100 тыс. грн

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В правительстве обнародовали свежую подборку вакансий на украинском рынке труда для специалистов, которым готовы платить больше всего. В частности, на портале Службы занятости есть ряд позиций с заработной платой до 100 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-центр Кабинета министров Украины (КМУ).

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Как отмечают в правительстве, в Украине, как и до войны, сохраняется спрос на квалифицированных специалистов рабочих профессий и рабочих сферы торговли. Несколько растет уровень оплаты труда по вакансиям, которые предлагают работодатели.

В базе данных службы занятости есть предложения работы со сравнительно очень высокой заработной платой. В частности, немалые суммы готовы платить менеджерам по продажам — 275 тыс. гривен. Также десятки тысяч обещают:

врачам — 120 тыс. гривен;

специалистам по разработке компьютерных программ — 110 тыс. гривен;

инженерам-программистам — 90 тыс. гривен;

бухгалтерам — 80 тыс. гривен;

литейщикам металлов и сплавов — 70 тыс. гривен;

слесарям-инструментальщикам — 60 тыс. гривен;

водителям — 60 тыс. гривен;

агрономам — 52 тыс. гривен;

директорам отделения — 49 тыс. гривен;

архитекторам — 45 тыс. грн.

Кого работодатели чаще всего ищут

Наибольшим спросом пользуются:

квалифицированные рабочие с инструментом — 21% (швеи, электромонтеры, слесари-ремонтники, сантехники, маляры, пекари);

рабочие по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин — 16% (водители, токари, трактористы-машинисты с/х производства, фрезеровщики);

работники сферы торговли и услуг — 15% (повара, продавцы продовольственных и непродовольственных товаров, охранники, официанты, парикмахеры);

профессионалы — 14% (учителя, воспитатели, преподаватели, фармацевты, семейные врачи, инженеры);

специалисты – 11% (ассистенты учителя, бухгалтеры, медсестры, ассистенты воспитателей, мастера производственного обучения, механики, шеф-повара).

В правительстве отметили, что украинцы могут самостоятельно осуществлять поиск работы через:

Единый портал вакансий;

оформив подписку на вакансии через боты службы занятости в Telegram и Viber;

обратившись к профессионалам и ближайший центр занятости.

Также в пресс-службе отметили, что при содействии службы занятости можно овладеть новой профессией или повысить квалификацию путем профессионального обучения или получения ваучера.

"Сейчас популярно "дуальное образование", когда практическая часть курса обучения осуществляется непосредственно на рабочем месте у будущего работодателя", — добавили в Кабмине.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине осенью будущего года намерены повысить заработные платы работникам образования. Планируют поднять базовую ставку, упразднив ряд мелких надбавок.

Также мы сообщали, что правительство внесло изменения в правила выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. Теперь расчет средней заработной платы будет производиться по новым принципам.