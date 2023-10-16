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Работа в Украине: Кабмин обновил законодательство по трудовым отношениям

16 октября 2023 13:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Кабмин увеличил количество оснований для расторжения трудовых отношений
Женщина подписывает документы. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине Кабинет министров обновил законодательство по трудовым отношениям. Внесли изменения в порядок расторжения трудовых договоров.

Об этом проинформировал правительственный представитель в парламенте Тарас Мельничук.

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Детальнее о решении Кабмина

По словам Мельничука, правительство внесло изменения в Порядок расторжения трудового договора по инициативе работодателей (собственников, физлиц, использующих труд наемных работников) в связи с выявлением несоответствия работников занимаемой должности по состоянию здоровья, если имеют право на досрочную пенсию по возрасту.

В Порядке появилось новое основание — прекращение госслужбы в связи с невозможностью выполнения гражданином служебных обязанностей по состоянию здоровья на основе медицинского заключения.

В Порядке прописан механизм расторжения трудового договора по инициативе работодателя в связи с выявлением несоответствия работника занимаемой должности по состоянию здоровья в случае, когда на дату увольнения такому лицу осталось не более полутора лет до достижения пенсионного возраста в рамках ст. 26 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", а также если у такого работника есть страховой стаж, необходимый для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере, что предусмотрено частью первой статьи 28 закона.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине в 2023 году реальные заработные платы могут возрасти значительнее, чем цены. Эксперты объясняют это замедлением инфляции.

Также мы сообщали, что в Украине на рынке труда квалифицированные работники некоторых сфер могут зарабатывать в десятки раз больше. Речь идет о руководителях маркетинговых отделов, заработная плата которых стартует в среднем от 3,2 тысячи долларов.

Добавим, в правительстве обнародовали свежую подборку вакансий на украинском рынке труда для специалистов, которым готовы платить больше всего. В частности, на портале Службы занятости есть ряд позиций с заработной платой до 100 тыс. грн.

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