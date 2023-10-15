Зарплати в Україні — коли оплата праці випередить зростання цін

Гаманець з грошима. Фото: УНІАН

В Україні у 2023 році реальні заробітні плати можуть зрости значніше, аніж ціни. Експерти це пояснюють уповільненням інфляції.

Це випливає з даних Національного банку України (НБУ), пише "Економічна правда".

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На тлі війни Державна служба статистики перестала оприлюднювати інформацію про заробітні плати в країні. У зв'язку з цим аналітики як українські, такі і міжнародних організацій, беруть за основу альтернативні джерела:

соцопитування;

дані порталів з пошуку роботи;

статистику зі сплаченого податку ЄСВ;

карткові операції у банках щодо нарахувань.

Ґрунтуючись на цих даних, у Нацбанку почали обережно припускати позитивну тенденцію щодо реальних зарплат у 2023 році. Очікується, що реальні зарплати зростуть сильніше, ніж ціни. Так, розмір середньої номінальної зарплати може підвищитися на 19,6%, а розмір реальної, враховуючи інфляцію, — на 3,9%.

Аналітики зазначають, що пояснюється це цьогорічним уповільненням інфляції, що дозволило регулятору частково скасувати фіксований валютний курс. Також позитивній динаміці сприяє певне поліпшення на українському ринку праці.

Так, згідно з останнім макроекономічним звітом НБУ, спостерігається зростання числа вакансій через сезонність і загальне пожвавлення економіки в країні. Проте кількість розміщених на сайтах з пошуку роботи резюме знижується, що говорить про обмежену пропозицію робочої сили на тлі міграції та мобілізації.

Як змінилися ціни та зарплати під час війни

З огляду на дані на сайті work.ua, у лютому минулого року роботодавці пропонували середню зарплату на рівні 14,8 тис. грн. У березні на 10% менше — 13,47 тис. грн. Ближче до початку 2023 року почала відновлюватися. Так, у жовтні підвищилась до 17,1 тис. грн. Таким чином, проти лютого 2022-го номінально підвищилась на 14%.

Щодо цін в Україні, то якщо взяти за основу лютий минулого року, то відтоді споживчі ціни в середньому додали 27%. Відтак, зараз рівень реальної зарплати середньостатистичного громадянина на 13% менший, ніж був до війни.



Джерело: ЕП

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні внесли зміни до правил виплати компенсації за невикористану відпустку. Тепер розрахунок середньої заробітної плати буде проводитися за новими принципами.

Також ми писали, що в Україні на ринку праці кваліфіковані працівники деяких сфер можуть заробляти у десятки разів більше. Йдеться про керівників маркетингових відділів, заробітна плата яких стартує у середньому від 3,2 тисячі доларів.