Зарплаты в Украине — когда оплата труда опередит рост цен

Кошелек с деньгами. Фото: УНИАН

В Украине в 2023 году реальные заработные платы могут вырасти значительнее, чем цены. Эксперты объясняют это замедлением инфляции.

Это следует из данных Национального банка Украины (НБУ), пишет "Экономическая правда".

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Зарплаты против цен в Украине

На фоне войны Государственная служба статистики перестала обнародовать информацию о заработных платах в стране. В связи с этим аналитики, как украинские, так и международных организаций, берут за основу альтернативные источники:

соцопросы;

данные порталов по поиску работы;

статистику по уплаченному налогу ЕСВ;

карточные операции в банках по начислениям.

Основываясь на этих данных, в Нацбанке начали осторожно предполагать положительную тенденцию относительно реальных зарплат в 2023 году. Ожидается, что реальные зарплаты возрастут сильнее цен. Так, размер средней номинальной зарплаты может повыситься на 19,6%, а размер реальной, учитывая инфляцию, — на 3,9%.

Аналитики отмечают, что объясняется это замедлением инфляции, что позволило регулятору частично отменить фиксированный валютный курс. Также позитивной динамике способствует определенное улучшение на украинском рынке труда.

Так, согласно последнему макроэкономическому отчету НБУ, наблюдается рост числа вакансий из-за сезонности и общего оживления экономики в стране. Тем не менее, количество размещенных на сайтах по поиску работы резюме снижается, что говорит об ограниченном предложении рабочей силы на фоне миграции и мобилизации.

Как изменились цены и зарплаты во время войны

Учитывая данные на сайте work.ua, в феврале в прошлом году работодатели предлагали среднюю зарплату на уровне 14,8 тыс. грн. В марте на 10% меньше — 13,47 тыс. грн. Ближе к началу 2023-го начала восстанавливаться. Так, в октябре повысилась до 17,1 тыс. грн. Таким образом, против февраля 2022-го номинально увеличилась на 14%.

Что касается цен в Украине, то если взять за основу февраль прошлого года, то с тех пор потребительские цены в среднем прибавили 27%. Следовательно, сейчас уровень реальной зарплаты среднестатистического гражданина на 13% меньше, чем был до войны.

Источник: ЭП

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине внесли изменения в правила выплаты компенсации за неиспользованный отпуск. Теперь расчет средней заработной платы будет производиться по новым принципам.

Также мы писали, что в Украине на рынке труда квалифицированные работники некоторых сфер могут зарабатывать в десятки раз больше. Речь идет о руководителях маркетинговых отделов, заработная плата которых стартует в среднем от 3,2 тысяч долларов.