Зарплати у 2023 році — де українцям почали більше платити

Працівники будівельної сфери. Фото: Kyivavtodor

Аналітики розповіли, як в Україні упродовж року змінився розмір середньої заробітної плати. Найбільш помітне зростання зафіксували у західних регіонах країни.

Статистику опублікував один популярних кадрових порталів, пише Obozrevatel.

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Як зазначається, розмір заробітної плати у середньому зріс на 10% (другий квартал 2023 року до другого кварталу 2022-го). Найбільш активна динаміка зафіксована у західних областях країни, де досягла пікових 23%. Далі за темпами зростання зарплат йдуть центральні області країни, де спостерігається збільшення до 17%.

Що стосується регіонів, які наближені до лінії фронту, найкраща ситуація у Дніпропетровській області. Там наприкінці минулого року обсяг зарплатні підвищився до 12 тис. грн та до 15 тис. грн — на старті поточного року. Водночас у квітні зареєстрували додаткове підвищення.

Рівень зростання середньої зарплатні за рік в інших областях становив:

у Волинській — 18%;

у Житомирській — 17%;

у Черкаській — 8%;

у Сумській — 9%;

в Одеській — 7%.

Примітно, що портал не зафіксував у Києві збільшення зарплатні. Як пояснюють фахівці, у регіонах, де відсоткова зміна заробітних плат вказана як "0", означає, що у другій половині минулого року фіксували зниження, після чого оплата праці повернулась та стабілізувалась на колишньому рівні.

Джерело. Work.ua

Зокрема, наприкінці літа також зросла середня заробітна плата. Сума збільшилась на 500 грн, до 17,5 тис. грн. Згідно з цією інформацією, ситуація в областях країни суттєво різниться:

у Київській області — більше на 275 грн, до 19,27 тис. грн;

у Львівській області — на 500 грн, до 17,5 тис. грн;

в Одеській області — на 175 грн, до 17,5 тис. грн.

Найбільше зросла зарплата за такими категоріями:

із 32,5 тис. грн до 35 тис. грн — "Топменеджмент, керівництво вищої ланки";

із 33 тис. грн до 34 тис. грн — "Нерухомість";

із 22,5 тис. грн до 23,5 тис. грн — "Транспорт, автобізнес";

із 16,5 тис. грн до 17 тис. грн — "ЗМІ, видавництво, поліграфія";

із 16 тис. грн до 17 тис. грн — "Юриспруденція".

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні профспілки виступають за підвищення рівня мінімальної заробітної плати у 2024 році більше, ніж планує уряд. Там вважають, що "мінімалку" потрібно підняти до фактичного прожиткового мінімуму, враховуючи прогнозний рівень інфляції.

Також ми писали, що в уряді оприлюднили свіжу підбірку вакансій на українському ринку праці для спеціалістів, яким готові платити найбільше. Зокрема, на порталі Служби зайнятості є низка позицій із заробітною платнею до 100 тис. грн.