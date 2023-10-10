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Зарплати в Україні: як змінились суми у різних регіонах

10 жовтня 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Зарплати у 2023 році — де українцям почали більше платити
Працівники будівельної сфери. Фото: Kyivavtodor
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Аналітики розповіли, як в Україні упродовж року змінився розмір середньої заробітної плати. Найбільш помітне зростання зафіксували у західних регіонах країни.

Статистику опублікував один популярних кадрових порталів, пише Obozrevatel.

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Як змінились зарплати в Україні

Як зазначається, розмір заробітної плати у середньому зріс на 10% (другий квартал 2023 року до другого кварталу 2022-го). Найбільш активна динаміка зафіксована у західних областях країни, де досягла пікових 23%. Далі за темпами зростання зарплат йдуть центральні області країни, де спостерігається збільшення до 17%.

Що стосується регіонів, які наближені до лінії фронту, найкраща ситуація у Дніпропетровській області. Там наприкінці минулого року обсяг зарплатні підвищився до 12 тис. грн та до 15 тис. грн — на старті поточного року. Водночас у квітні зареєстрували додаткове підвищення.

Рівень зростання середньої зарплатні за рік в інших областях становив:

  • у Волинській — 18%;
  • у Житомирській — 17%;
  • у Черкаській — 8%;
  • у Сумській — 9%;
  • в Одеській — 7%.

Примітно, що портал не зафіксував у Києві збільшення зарплатні. Як пояснюють фахівці, у регіонах, де відсоткова зміна заробітних плат вказана як "0", означає, що у другій половині минулого року фіксували зниження, після чого оплата праці повернулась та стабілізувалась на колишньому рівні.

 

зарплати в Україні
Джерело. Work.ua

Зокрема, наприкінці літа також зросла середня заробітна плата. Сума збільшилась на 500 грн, до 17,5 тис. грн. Згідно з цією інформацією, ситуація в областях країни суттєво різниться:

  • у Київській області — більше на 275 грн, до 19,27 тис. грн;
  • у Львівській області — на 500 грн, до 17,5 тис. грн;
  • в Одеській області — на 175 грн, до 17,5 тис. грн.

Найбільше зросла зарплата за такими категоріями:

  • із 32,5 тис. грн до 35 тис. грн — "Топменеджмент, керівництво вищої ланки";
  • із 33 тис. грн до 34 тис. грн — "Нерухомість";
  • із 22,5 тис. грн до 23,5 тис. грн — "Транспорт, автобізнес";
  • із 16,5 тис. грн до 17 тис. грн — "ЗМІ, видавництво, поліграфія";
  • із 16 тис. грн до 17 тис. грн — "Юриспруденція".

Більше про зарплати

Нагадаємо, в Україні профспілки виступають за підвищення рівня мінімальної заробітної плати у 2024 році більше, ніж планує уряд. Там вважають, що "мінімалку" потрібно підняти до фактичного прожиткового мінімуму, враховуючи прогнозний рівень інфляції.

Також ми писали, що в уряді оприлюднили свіжу підбірку вакансій на українському ринку праці для спеціалістів, яким готові платити найбільше. Зокрема, на порталі Служби зайнятості є низка позицій із заробітною платнею до 100 тис. грн.

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