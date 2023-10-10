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Зарплаты в Украине: как изменились суммы в разных регионах

10 октября 2023 06:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в 2023 году – где украинцам начали больше платить
Сотрудники строительной сферы. Фото: Kyivavtodor
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Аналитики рассказали, как в Украине за год изменился размер средней заработной платы. Наиболее заметный рост зафиксирован в западных регионах страны.

Статистику опубликовал один популярных кадровых порталов, пишет Obozrevatel.

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Как изменились зарплаты в Украине

Как отмечается, размер заработной платы в среднем вырос на 10% (второй квартал 2023 года ко второму кварталу 2022-го). Наиболее активная динамика зафиксирована в западных областях страны, где достигла пиковых 23%.

Далее по темпам роста зарплат следуют центральные области страны, где наблюдается увеличение до 17%.

Что касается регионов, приближенных к линии фронта, самая лучшая ситуация в Днепропетровской области. Там в конце прошлого года объем зарплаты повысился до 12 тыс. грн и до 15 тыс. грн — на старте текущего года. В апреле зарегистрировали дополнительное повышение.

Уровень роста средней зарплаты за год в других областях составил:

  • в Волынской — 18%;
  • в Житомирской — 17%;
  • в Черкасской — 8%;
  • в Сумской — 9%;
  • в Одесской — 7%.

Примечательно, что портал не зафиксировал в Киеве увеличение зарплаты. Как объясняют специалисты, в регионах, где процентное изменение заработных плат указано как "0", значит то, что во второй половине прошлого года фиксировали снижение, после чего оплата труда вернулась и стабилизировалась на прежнем уровне.

 

зарплаты в Украине
Источник. Work.ua

В Украине в конце лета также выросла средняя заработная плата. Сумма увеличилась на 500 грн, до 17,5 тыс. грн. Ситуация в областях страны существенно разнится:

  • в Киевской области — больше на 275 грн, до 19,27 тыс. грн;
  • во Львовской области — на 500 грн, до 17,5 тыс. грн;
  • в Одесской области — на 175 грн, до 17,5 тыс. грн.

Больше всего выросла зарплата по следующим категориям:

  • с 32,5 тыс. грн до 35 тыс. грн — "Топменеджмент, руководство высшего звена";
  • с 33 тыс. грн до 34 тыс. грн — "Недвижимость";
  • с 22,5 тыс. грн до 23,5 тыс. грн — "Транспорт, автобизнес";
  • с 16,5 тыс. грн до 17 тыс. грн — "СМИ, издательство, полиграфия";
  • с 16 тыс. грн до 17 тыс. грн - "Юриспруденция".

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине профсоюзы выступают за повышение уровня минимальной заработной платы в 2024 году больше от плана правительства. Там считают, что "минималку" нужно поднять до фактического прожиточного минимума, учитывая прогнозный уровень инфляции.

Также мы писали, что в правительстве обнародовали свежую подборку вакансий на украинском рынке труда для специалистов, которым готовы платить больше всего. В частности, на портале Службы занятости есть ряд позиций с заработной платой до 100 тыс. грн.

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