Зарплаты в 2023 году – где украинцам начали больше платить

Зарплаты в Украине: как изменились суммы в разных регионах
Аналитики рассказали, как в Украине за год изменился размер средней заработной платы. Наиболее заметный рост зафиксирован в западных регионах страны.
Статистику опубликовал один популярных кадровых порталов, пишет Obozrevatel.
Как изменились зарплаты в Украине
Как отмечается, размер заработной платы в среднем вырос на 10% (второй квартал 2023 года ко второму кварталу 2022-го). Наиболее активная динамика зафиксирована в западных областях страны, где достигла пиковых 23%.
Далее по темпам роста зарплат следуют центральные области страны, где наблюдается увеличение до 17%.
Что касается регионов, приближенных к линии фронта, самая лучшая ситуация в Днепропетровской области. Там в конце прошлого года объем зарплаты повысился до 12 тыс. грн и до 15 тыс. грн — на старте текущего года. В апреле зарегистрировали дополнительное повышение.
Уровень роста средней зарплаты за год в других областях составил:
- в Волынской — 18%;
- в Житомирской — 17%;
- в Черкасской — 8%;
- в Сумской — 9%;
- в Одесской — 7%.
Примечательно, что портал не зафиксировал в Киеве увеличение зарплаты. Как объясняют специалисты, в регионах, где процентное изменение заработных плат указано как "0", значит то, что во второй половине прошлого года фиксировали снижение, после чего оплата труда вернулась и стабилизировалась на прежнем уровне.
В Украине в конце лета также выросла средняя заработная плата. Сумма увеличилась на 500 грн, до 17,5 тыс. грн. Ситуация в областях страны существенно разнится:
- в Киевской области — больше на 275 грн, до 19,27 тыс. грн;
- во Львовской области — на 500 грн, до 17,5 тыс. грн;
- в Одесской области — на 175 грн, до 17,5 тыс. грн.
Больше всего выросла зарплата по следующим категориям:
- с 32,5 тыс. грн до 35 тыс. грн — "Топменеджмент, руководство высшего звена";
- с 33 тыс. грн до 34 тыс. грн — "Недвижимость";
- с 22,5 тыс. грн до 23,5 тыс. грн — "Транспорт, автобизнес";
- с 16,5 тыс. грн до 17 тыс. грн — "СМИ, издательство, полиграфия";
- с 16 тыс. грн до 17 тыс. грн - "Юриспруденция".
Больше о зарплатах
Напомним, в Украине профсоюзы выступают за повышение уровня минимальной заработной платы в 2024 году больше от плана правительства. Там считают, что "минималку" нужно поднять до фактического прожиточного минимума, учитывая прогнозный уровень инфляции.
Также мы писали, что в правительстве обнародовали свежую подборку вакансий на украинском рынке труда для специалистов, которым готовы платить больше всего. В частности, на портале Службы занятости есть ряд позиций с заработной платой до 100 тыс. грн.