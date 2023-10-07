Зарплати в Україні — мінімалку можуть підвищити до 9,2 тис. грн

Гроші у гаманці. Фото: google.com

В Україні профспілки виступають за підвищення рівня мінімальної заробітної плати у 2024 році більше, ніж планує уряд. Там вважають, що "мінімалку" потрібно підняти до фактичного прожиткового мінімуму, враховуючи прогнозний рівень інфляції.

Про це повідомляється на сайті Федерації профспілок.

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Підвищення "мінімалки" у 2024 році

Як підрахували фахівці профспілок, наступного року рівень прожиткового мінімуму становитиме 9,26 тис. грн. Тоді як Кабінет міністрів заклав у проєкт державного бюджету мінімальну зарплату на рівні 8 тис. грн.

"Проєктом Закону України "Про Державний бюджет України на 2024 рік" знову передбачено занижені розміри основних державних соціальних стандартів та гарантій", — наголошують вони.

У профспілках переконані, що економічні умови в країні дозволяють підвищити "мінімалку" так, щоб відповідала бодай одному прожитковому рівню.

Вони пояснюють, що навіть тлі війни бізнес адаптується, а доходи українських банків б'ють рекорди — лише у січні-липні цього року прибуток становив 83,2 млрд грн. Показник у 24,5 раза вищий, аніж було аналогічного періоду 2022 року, коли отримали лише 3,4 млрд грн доходу.

"Економіка "поставлена на воєнні рейки" та працює на Перемогу, кожен працівник робить свій вклад в її наближення", — стверджують вони.

Також у профспілках нагадали, саме занижена оплата праці ще до війни була головним чинником критичного відтоку кваліфікованих кадрів з країни, війна лише посилила негативні тенденції. Мільйони українців вже перебувають за кордоном.

"Невже зараз, коли сотні тисяч українських робітників пішли на фронт боронити країну, ті, що лишилися, працюють на межі своїх сил, а мільйони членів їх сімей виїхали за кордон, ми не усвідомлюємо, що низькі зарплати сьогодні — це неповернення наших з вами співвітчизників завтра?" — риторично запитують у профспілках.

Також додають, що рівень мінімальної заробітної плати заморозили на поточний рік на рівні попереднього — у 6,7 тис. грн. Посадовий оклад працівника першого тарифного розряду заморожено взагалі на рівні грудня 2021-го — 2,89 тис. грн. Призупинили індексацію грошових доходів українців.

Тоді як рівень прожиткового мінімуму для працездатних осіб у цінах серпня становив понад 8 тис. грн.

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Нагадаємо, в Україні восени 2023 року спостерігається значний дефіцит кадрів на ринку праці. Кількість вакансій зростає, а шукачів роботи — скорочується.

Також ми писали, що в уряді оприлюднили свіжу підбірку вакансій на українському ринку праці для спеціалістів, яким готові платити найбільше. Зокрема, на порталі Служби зайнятості є низка позицій із заробітною платнею до 100 тис. грн.