Робота в Україні — як змінилась ситуація на ринку праці восени 2023 року

Гроші у гаманці. Фото: google.com

В Україні восени 2023 року спостерігається значний дефіцит кадрів на ринку праці. Кількість вакансій зростає, а шукачів роботи — скорочується.

Такі дані наводять аналітики Opendatabot.

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Ситуація на ринку праці восени

Як свідчить статистика, число вакансій в країні продовжує зростати. Зокрема, у вересні кількість сягнула 105 тис. осіб, що є рекордом з початку повномасштабного вторгнення.

При цьому найбільше вакансій традиційно в таких областях:

Київській;

Дніпропетровській;

Львівській;

Одеській;

Харківській.

Джерело: Opendatabot

За інформацією Opendatabot, значно збільшилось кількість вакансій для:

SMM-фахівців — на 22% за місяць;

шиномонтажників — 22% на місяць.

Зросла кількість пропозицій роботи для пенсіонерів, студентів, а також ветеранів. Все це певною мірою пояснюється дефіцитом рук.

Число вакансій зростає, тоді як кількість резюме дедалі більше знижується. У вересні оновлених резюме поменшало на 4%. Загалом українці розмістили 335 тисяч резюме.

У кого найбільші зарплати восени

З-поміж заробітних плат найбільше заробляють медіабаєри — у середньому їхня зарплатня становить 52,5 тис. грн. Далі йдуть за рівнем середньої зарплати — водії, що займаються міжнародними перевезеннями — 45 тис. грн.

Скорочується активність кандидатів у IT-сфері. Число охочих працювати впало на 4%, а відгуків на вакансії за місяць поменшало на 8%.

Таким чином, дефіцит кадрів на ринку праці посилюється. Війна погіршує ситуацію, з огляду на мільйони біженців. Через це й економічне відновлення стримується.

Більше про роботу

Також ми писали, що в уряді оприлюднили свіжу підбірку вакансій на українському ринку праці для спеціалістів, яким готові платити найбільше. Зокрема, на порталі Служби зайнятості є низка позицій із заробітною платнею до 100 тис. грн.

Додамо, з початку повномасштабного вторгнення Росії багато українців переїхали жити до Німеччини. Люди активно шукають роботу, на якій можна було б заробити непогані гроші. У Німеччині зарплати досить високі, тому українці можуть отримати хороші кошти на різних посадах.