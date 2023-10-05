В Україні пропонують роботу бухгалтеру із зарплатою до 70 тисяч гривень

Бухгалтер працює за ноутбуком. Фото: Pexels

На ринку праці в Україні знову з'явилася приваблива пропозиція із зарплатою до 70 тисяч гривень. Цього разу міжнародна компанія шукає бухгалтера.

Про це йдеться в описі вакансії на платформі з підбору роботи.

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Компанія шукає досвідченого бухгалтера. Клієнтами є американські стартапи в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Через це працівнику доведеться брати участь у пізніх дзвінках, однак дозволяється встановити особистий розклад.

Бухгалтеру пропонують віддалену роботу та географічно розподілену команду. До цього ж можливий гнучкий графік. Працівник повинен швидко реагувати, відвідувати онлайн-зустрічі та дотримуватися дедлайнів.

За це компанія готова платити від 35 тисяч до 70 тисяч гривень.

Вакансія про роботу. Фото: скриншот

Обов'язки:

бюджетні прогнози;

кредиторська та дебіторська заборгованість;

звіт про фінансовий стан і ліквідність компанії.

Вимоги:

досвід роботи бухгалтером;

вільна англійська;

додаткова сертифікація (CPA або CMA) буде плюсом;

відмінне знання правил і процедур бухгалтерського обліку, включаючи Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (GAAP);

практичний досвід роботи з бухгалтерським програмним забезпеченням, таким як FreshBooks і QuickBooks.

Нагадаємо, в Україні підвищать рівень оплати праці для співробітників апаратів місцевих та апеляційних судів. Це втілять за рахунок підвищення премій.

Також ми писали, що в уряді оприлюднили свіжу підбірку вакансій на українському ринку праці для спеціалістів, яким готові платити найбільше. Зокрема, на порталі Служби зайнятості є низка позицій із заробітною платнею до 100 тис. грн.

Додамо, з початку повномасштабного вторгнення Росії багато українців переїхали жити до Німеччини. Люди активно шукають роботу, на якій можна було б заробити непогані гроші. У Німеччині зарплати досить високі, тому українці можуть отримати хороші кошти на різних посадах.