В Україні пропонують роботу бухгалтеру із зарплатою до 70 тисяч гривень
На ринку праці в Україні знову з'явилася приваблива пропозиція із зарплатою до 70 тисяч гривень. Цього разу міжнародна компанія шукає бухгалтера.
Про це йдеться в описі вакансії на платформі з підбору роботи.
Робота бухгалтеру
Компанія шукає досвідченого бухгалтера. Клієнтами є американські стартапи в Лос-Анджелесі та Нью-Йорку. Через це працівнику доведеться брати участь у пізніх дзвінках, однак дозволяється встановити особистий розклад.
Бухгалтеру пропонують віддалену роботу та географічно розподілену команду. До цього ж можливий гнучкий графік. Працівник повинен швидко реагувати, відвідувати онлайн-зустрічі та дотримуватися дедлайнів.
За це компанія готова платити від 35 тисяч до 70 тисяч гривень.
Обов'язки:
- бюджетні прогнози;
- кредиторська та дебіторська заборгованість;
- звіт про фінансовий стан і ліквідність компанії.
Вимоги:
- досвід роботи бухгалтером;
- вільна англійська;
- додаткова сертифікація (CPA або CMA) буде плюсом;
- відмінне знання правил і процедур бухгалтерського обліку, включаючи Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку (GAAP);
- практичний досвід роботи з бухгалтерським програмним забезпеченням, таким як FreshBooks і QuickBooks.
Нагадаємо, в Україні підвищать рівень оплати праці для співробітників апаратів місцевих та апеляційних судів. Це втілять за рахунок підвищення премій.
Також ми писали, що в уряді оприлюднили свіжу підбірку вакансій на українському ринку праці для спеціалістів, яким готові платити найбільше. Зокрема, на порталі Служби зайнятості є низка позицій із заробітною платнею до 100 тис. грн.
Додамо, з початку повномасштабного вторгнення Росії багато українців переїхали жити до Німеччини. Люди активно шукають роботу, на якій можна було б заробити непогані гроші. У Німеччині зарплати досить високі, тому українці можуть отримати хороші кошти на різних посадах.