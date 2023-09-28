Зарплати в Україні — кому з фахівців підвищать премії

Гроші у гаманці. Фото: google.com

В Україні підвищать рівень оплати праці для співробітників апаратів місцевих та апеляційних судів. Це втілять за рахунок підвищення премій.

Про такі плани розповів очільник парламентського комітету з питань правової політики Денис Маслов у соціальній мережі Facebook.

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Перерозподіл коштів на виплати зарплат

Як зазначив глава комітету, влада спрямує додаткові 548 млн гривень для оплати праці співробітників апаратів судів упродовж вересня-грудня поточного року.

Такі наміри підтвердила також Державна судова адміністрація та Міністерство фінансів.

"Важливо, що розподіляти ці кошти серед працівників будуть голови відповідних судів шляхом преміювання. У 2024 році видатки на оплату праці буде збільшено на 2,2 млрд гривень порівняно з поточним", — зауважив Маслов.

Низькі зарплати в апаратах судів

Останнім часом представники Верховної Ради та Кабінету міністрів обговорювали питання підвищення заробітної платні в апаратах судів, адже такі працівники отримують дуже мало.

Зокрема, представники Комітету з питань правової політики ВР пропонували Кабміну підвищити коефіцієнти зарплати для працівників апарату суду.

Середня зарплата працівників апарату загального місцевого суду (категорія В) становить 7,58 тис. грн (з відрахуванням податків отримують 6,1 тис. грн) Рівень мінімальної зарплати, яку фактично отримують більшість працівників апаратів загальних місцевих судів становить 5,25 тис. грн. Через це багато працівників звільняються з роботи.

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Нагадаємо, трильйони гривень ВВП, ріст цін на продукти харчування та понад 20 тисяч гривень середньої зарплати — такі перспективи очікують українців наступного року.

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