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Украинцам существенно повысят премии: какие специалисты будут получать больше

28 сентября 2023 14:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине — кому из специалистов повысят премии
Деньги в кошельке. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине повысят уровень оплаты труда для сотрудников аппаратов местных и апелляционных судов. Это реализуют за счет повышения премий.

О таких планах рассказал глава парламентского комитета по правовой политике Денис Маслов в социальной сети Facebook.

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Как отметил глава комитета, власти направят дополнительные 548 млн гривен для оплаты труда сотрудников аппаратов судов в течение сентября-декабря текущего года.

Такие намерения подтвердили также Государственная судебная администрация и Министерство финансов.

"Важно, что распределять эти средства среди работников будут главы соответствующих судов путем премирования. В 2024 году расходы на оплату труда будут увеличены на 2,2 млрд гривен по сравнению с текущим", — отметил Маслов.

Низкие зарплаты в аппаратах судов

В последнее время представители Верховной Рады и Кабинета Министров обсуждали вопрос повышения заработной платы в аппаратах судов, ведь такие работники получают очень мало.

В частности, представители Комитета по правовой политике ВР предлагали Кабмину повысить коэффициенты зарплаты для работников аппарата суда.

Средняя зарплата работников аппарата общего местного суда (категория В) составляет 7,58 тыс. грн (с вычетом налогов получают — 6,1 тыс. грн). Уровень минимальной зарплаты, которую фактически получает большинство работников аппаратов общих местных судов, составляет 5,25 тыс. грн. грн. Поэтому много сотрудников увольняются с работы.

Больше о бюджетных деньгах

Напомним, триллионы гривен ВВП, рост цен на продукты питания и более 20 тысяч гривен средней зарплаты — такие перспективы ожидают украинцев в следующем году.

Еще в 2023 году круглосуточный информационный марафон "Единые новости "UАразом" для государственного телеканала "Рада" будет стоить дефицитному бюджету около 120 млн. грн. В стоимость входит разработка творческой концепции и частичное производство.

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