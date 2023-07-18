Канал Рада у 2023-му коштуватиме бюджету 120 млн грн

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У 2023 році цілодобовий інформаційний марафон "Єдині новини "UАразом" для державного телеканалу "Рада" коштуватиме дефіцитному бюджету близько 120 млн грн. У вартість входить розробка творчої концепції та часткове виробництво.

Така інформація оприлюднена на порталі державних публічних е-закупівель ProZorro.

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Витрати на канал у 2023-му

Вартість послуг зі створення телевізійних програм для забезпечення телемарафону загальним хронометражем 75 тис. хвилин оцінено у 119,925 млн грн.

Згідно з укладеною угодою між каналом та ТОВ "Кінокіт", приватна компанія за виробництво однієї хвилини контенту для телемарафону на держтелеканалі планує отримати 1,59 тис. грн.

Джерело: ProZorro

Як повідомляє видання Ukranews, яке опублікувало тендерну документацію, "Кінокіт" отримає:

38 млн грн — на креативну та редакторську групи;

20 млн грн — на продюсерські послуги;

3,6 млн грн — на режисуру;

15 млн грн — на зйомки на знімальних майданчиках;

5 млн грн — на відео-, світло- та звукозаписувальну техніку;

16 млн грн — на одяг та забезпечення стилю для ведучих та інших учасників (900 тис. грн — на стиль для акторів);

10 млн грн — на організацію знімальних майданчиків;

7,6 млн грн — на аудіо-візуальний контент;

4 млн грн — на інше студійне обслуговування.

Державні закупівлі

Варто зауважити, що днями голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував масові ненагальні тендери, оголошені місцевою владою під час війни. Він наголосив, що в суспільстві назріває серйозне невдоволення. Йдеться про надання дивних пріоритетів у закупівлях.

Політик пообіцяв обмежити закупівлі через парламент, якщо не припиниться "бенкет під час чуми".

Більше про тендери

Нагадаємо, у Львові за 9,73 млн грн проведуть капітальний ремонт частини палацу мистецтв. Зокрема, львівський палац мистецтв, який є комунальним закладом культури Львівської обласної ради, 13 липня уклав угоду з компанією "Неопалима купина", яка має відремонтувати концертний зал та конференц-зал.

Також ми писали, що посадовці у місті Новояворів на Львівщині, як би це не здавалося дивним під час бойових дій на півдні та сході країни, заздрять своїм колегам із сусідньої Волинської області, де хочуть витратити 145 млн грн на ремонт стадіону.