Канал Рада в 2023-м обойдется бюджету в 120 млн грн

На канал "Рада" в 2023-м потратят 120 млн грн: данные ProZorro
В 2023 году круглосуточный информационный марафон "Единые новости "UАразом" для государственного телеканала "Рада" будет стоить дефицитному бюджету около 120 млн грн. В стоимость входит разработка творческой концепции и частичное производство.
Такая информация обнародована на портале государственных публичных е-закупок ProZorro.
Расходы на канал в 2023 году
Стоимость услуг по созданию телевизионных программ для обеспечения телемарафона общим хронометражем 75 тыс. минут оценена в 119,925 млн грн.
Согласно заключенному соглашению между каналом и ООО "Кинокит", частная компания за производство одной минуты контента для телемарафона на гостелеканале планирует получить 1,59 тыс. грн.
Как сообщает издание Ukranews, опубликовавшее тендерную документацию, "Кинокит" получит:
- 38 млн грн — на креативную и редакторскую группы;
- 20 млн грн — на продюсерские услуги;
- 3,6 млн грн — на режиссуру;
- 15 млн грн — на съемки на съемочных площадках;
- 5 млн грн — на видео-, свето- и звукозаписывающую технику;
- 16 млн грн — на одежду и обеспечение стиля для ведущих и других участников (900 тыс. грн — на стиль для актеров);
- 10 млн грн — на организацию съемочных площадок;
- 7,6 млн грн — на аудио-визуальный контент;
- 4 млн грн — на другое студийное обслуживание.
Государственные закупки
Следует заметить, что на днях глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал массовые несрочные тендеры, объявленные местными властями во время войны. Он подчеркнул, что в обществе назревает серьезное недовольство. Речь идет о предоставлении странных приоритетов в закупках.
Политик пообещал ограничить закупки через парламент, если не прекратится "пир во время чумы".
Больше о тендерах
Напомним, во Львове за 9,73 млн грн проведут капитальный ремонт части дворца искусств. В частности, львовский дворец искусств, являющийся коммунальным учреждением культуры Львовского областного совета, 13 июля заключил соглашение с компанией "Неопалимая купина", которая должна отремонтировать концертный зал и конференц-зал.
Также мы писали, что чиновники в городе Новояворов во Львовской области, как бы это ни казалось странным во время боевых действий на юге и востоке страны, завидуют своим коллегам из соседней Волынской области, где хотят потратить 145 млн грн на ремонт стадиона.