В Украине предлагают работу бухгалтеру с зарплатой до 70 тысяч гривен
На рынке труда в Украине снова появилось привлекательное предложение с зарплатой до 70 тысяч гривен. В этот раз международная компания ищет бухгалтера.
Об этом говорится в описании вакансии на платформе по подбору работы.
Работа бухгалтеру
Компания ищет опытного бухгалтера. Клиентами являются американские стартапы в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Поэтому работнику придется участвовать в поздних звонках, однако разрешается установить личное расписание.
Бухгалтеру предлагают удаленную работу и географически распределенную команду. К тому же возможен гибкий график. Работник должен быстро реагировать, посещать онлайн-встречи и соблюдать дедлайны.
За это компания готова платить от 35 тысяч до 70 тысяч гривен.
Обязанности:
- бюджетные прогнозы;
- кредиторская и дебиторская задолженность;
- отчет о финансовом состоянии и ликвидности компании.
Требования:
- опыт работы бухгалтером;
- свободный английский;
- дополнительная сертификация (CPA или CMA) будет являться плюсом;
- отличное знание правил и процедур бухгалтерского учета, включая общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP);
- практический опыт работы с бухгалтерским программным обеспечением, таким как FreshBooks и QuickBooks.
Напомним, в Украине повысят уровень оплаты труда для сотрудников аппаратов местных и апелляционных судов. Это реализуют за счет повышения премий.
Также мы писали, что в правительстве обнародовали свежую подборку вакансий на украинском рынке труда для специалистов, которым готовы платить больше всего. В частности, на портале Службы занятости есть ряд позиций с заработной платой до 100 тыс. грн.
Добавим, с начала полномасштабного вторжения России многие украинцы переехали жить в Германию. Люди активно ищут работу, на которой можно было бы заработать неплохие деньги. В Германии зарплаты достаточно высокие, поэтому украинцы могут получить хорошие средства на разных должностях.