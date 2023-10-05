В Украине предлагают работу бухгалтеру с зарплатой до 70 тысяч гривен

Бухгалтер работает за ноутбуком. Фото: Pexels

На рынке труда в Украине снова появилось привлекательное предложение с зарплатой до 70 тысяч гривен. В этот раз международная компания ищет бухгалтера.

Об этом говорится в описании вакансии на платформе по подбору работы.

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Работа бухгалтеру

Компания ищет опытного бухгалтера. Клиентами являются американские стартапы в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Поэтому работнику придется участвовать в поздних звонках, однако разрешается установить личное расписание.

Бухгалтеру предлагают удаленную работу и географически распределенную команду. К тому же возможен гибкий график. Работник должен быстро реагировать, посещать онлайн-встречи и соблюдать дедлайны.

За это компания готова платить от 35 тысяч до 70 тысяч гривен.

Вакансия о работе. Фото: скриншот

Обязанности:

бюджетные прогнозы;

кредиторская и дебиторская задолженность;

отчет о финансовом состоянии и ликвидности компании.

Требования:

опыт работы бухгалтером;

свободный английский;

дополнительная сертификация (CPA или CMA) будет являться плюсом;

отличное знание правил и процедур бухгалтерского учета, включая общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP);

практический опыт работы с бухгалтерским программным обеспечением, таким как FreshBooks и QuickBooks.

Напомним, в Украине повысят уровень оплаты труда для сотрудников аппаратов местных и апелляционных судов. Это реализуют за счет повышения премий.

Также мы писали, что в правительстве обнародовали свежую подборку вакансий на украинском рынке труда для специалистов, которым готовы платить больше всего. В частности, на портале Службы занятости есть ряд позиций с заработной платой до 100 тыс. грн.

Добавим, с начала полномасштабного вторжения России многие украинцы переехали жить в Германию. Люди активно ищут работу, на которой можно было бы заработать неплохие деньги. В Германии зарплаты достаточно высокие, поэтому украинцы могут получить хорошие средства на разных должностях.