Непогані зарплати: скільки українці можуть заробити в Німеччині та що пропонують

Перукар робить зачіску. Фото: Pexels

З початку повномасштабного вторгнення Росії багато українців переїхали жити до Німеччини. Люди активно шукають роботу, на якій можна було б заробити непогані гроші. У Німеччині зарплати досить високі, тому українці можуть отримати хороші кошти на різних посадах.

Про це повідомляє Businessinsider.

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Робота у Німеччині

Одна з причин трудової міграції поляків у Німеччину — це нестача робочих рук і високі заробітні плати. Не дивно, що українці обирають саме цю європейську державу для пошуку прихистку від війни. Люди, які мають професійно-технічну освіту, можуть знайти хорошу посаду та заробляти десятки тисяч євро на рік.

Однак рівень заробітної плати відрізняється залежно від регіону. У західній частині Німеччини середні показники річного заробітку приблизно на 13 тисяч євро більші, ніж у східній.

У 2023 році працівники можуть отримати такі зарплати до податкових відрахувань:

перукар — 21 336 євро (1 778 євро/місяць);

косметолог — 22 644 євро (1 887 євро/місяць);

продавець у продуктових магазинах — 27 552 євро (2 296 євро/місяць);

кур'єр, листоноша — 28 920 євро (2 410 євро/місяць);

асистент стоматолога — 29 640 євро (2 470 євро/місяць);

пекар і кондитер — 34 647 євро (2 887 євро/місяць);

м'ясник (переробка м'яса) — 34 959 євро (2 913 євро/місяць);

маляр (фарбування, лакування) — 35 603 євро (2 967 євро/місяць);

металообробка — 42 533 євро (3 544 євро/місяць).

сантехнік, фахівець із систем опалення та кондиціонування — 43 777 євро (3 648 євро/місяць);

механік — 47 104 євро (3 925 євро/місяць).

Наявність високої кваліфікації означає більші зарплати. Кожна людина з професійно-технічною освітою може розраховувати приблизно на 700 євро/місяць більше, ніж колега на тій же посаді, але без кваліфікації.

Нагадаємо, на українському ринку праці є багато вакансій, де середня заробітна плата перевищує 50 тис. гривень. При цьому великі суми заробляють не лише програмісти.

Також ми писали, у Португалії українським біженцям влаштуватися на офіційну роботу доволі складно, адже в країні надалі зберігається високий рівень безробіття. Водночас є регіони, де роботодавці готові платити значно вищу заробітну плату.