Робота для українців у Португалії — де і за яку роботу платять найбільше

Робота для біженців у Португалії: де зараз найвища зарплата
Нині у Португалії українським біженцям влаштуватися на офіційну роботу доволі складно, адже в країні надалі зберігається високий рівень безробіття. Водночас є регіони, де роботодавці готові платити значно вищу заробітну плату.
Про це свідчать дані компанії Pordata.
Де зараз найвища зарплата у Португалії
Як зазначають фахівці, місцем з найпривабливішими зарплатами названо столичний округ Лісабон. Найнижча зарплата, як правило, в середньому зафіксована в Алгарве — регіоні на півдні Португалії, відомому своїми середземноморськими пляжами.
"Алгарве — регіон материкової Португалії з найнижчою середньою заробітною платою (1106 євро), а столичний округ Лісабон — з найвищою (1563 євро)", — йдеться у повідомленні.
Мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 649,83 євро на місяць.
Середня зарплата у Португалії становить 3-3,5 євро за годину. Громадяни за восьмигодинний робочий день можуть заробити 24-26 євро. Зокрема, стільки отримують працівники сфери обслуговування та сільського господарства, прибиральники, доглядальниці та вантажники.
Висококваліфіковані фахівці отримують заробітну плату у 2 тис. євро на місяць, однак для цього треба знати португальську чи англійську. IT-фахівцям в середньому у Португалії платять 1,8 тис. — 3 тис. євро, інженерам — 1,7 тис. євро, працівникам у сфері туризму, готельного та ресторанного бізнесу — 1,1 тис. євро, дизайнерам — 1,1 тис. євро, офіціантам, касирам, кур'єрам — від 550 до 700 євро.
Українці залишають Португалію
За інформацією португальської Служби у справах іноземців та кордонів, кількість біженців з України, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС, продовжує скорочуватися в Португалії. Щомісяця звідти виїжджає близько 2 тис. громадян.
Повідомляється, що масовий відтік біженців розпочався в березні поточного року. Станом на початок літа статус тимчасового захисту мали близько 56,5 тис. українців.
В Асоціації українців у Португалії пояснили, що дехто повертається в Україну, а дехто виїздить у Німеччину та Швейцарію у пошуках кращих умов життя. Громадяни залишають цю країну через труднощі з пошуком житла та високу вартість оренди.
Більше про зарплати
Нагадаємо, Кабінет міністрів у липні запустив у чотирьох областях пілотний проєкт — Інститут помічника ветеранів. Людей навчатимуть нової спеціальності, аби вони стали правою рукою військових, які повертаються з фронту додому.
Також ми писали, що деякі роботодавці готові щедро платити своїм працівникам, які залишаються в країні попри війну. Зокрема, 26 тисяч гривень можуть заробляти працівники ресторанів.