Робота для українців у Португалії — де і за яку роботу платять найбільше

Люди на вулицях Лісабона. Фото: arr.pt

Нині у Португалії українським біженцям влаштуватися на офіційну роботу доволі складно, адже в країні надалі зберігається високий рівень безробіття. Водночас є регіони, де роботодавці готові платити значно вищу заробітну плату.

Про це свідчать дані компанії Pordata.

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Де зараз найвища зарплата у Португалії

Як зазначають фахівці, місцем з найпривабливішими зарплатами названо столичний округ Лісабон. Найнижча зарплата, як правило, в середньому зафіксована в Алгарве — регіоні на півдні Португалії, відомому своїми середземноморськими пляжами.

"Алгарве — регіон материкової Португалії з найнижчою середньою заробітною платою (1106 євро), а столичний округ Лісабон — з найвищою (1563 євро)", — йдеться у повідомленні.

Мінімальна заробітна плата встановлена на рівні 649,83 євро на місяць.

Середня зарплата у Португалії становить 3-3,5 євро за годину. Громадяни за восьмигодинний робочий день можуть заробити 24-26 євро. Зокрема, стільки отримують працівники сфери обслуговування та сільського господарства, прибиральники, доглядальниці та вантажники.

Висококваліфіковані фахівці отримують заробітну плату у 2 тис. євро на місяць, однак для цього треба знати португальську чи англійську. IT-фахівцям в середньому у Португалії платять 1,8 тис. — 3 тис. євро, інженерам — 1,7 тис. євро, працівникам у сфері туризму, готельного та ресторанного бізнесу — 1,1 тис. євро, дизайнерам — 1,1 тис. євро, офіціантам, касирам, кур'єрам — від 550 до 700 євро.

Українці залишають Португалію

За інформацією португальської Служби у справах іноземців та кордонів, кількість біженців з України, які отримали тимчасовий захист у країнах ЄС, продовжує скорочуватися в Португалії. Щомісяця звідти виїжджає близько 2 тис. громадян.

Повідомляється, що масовий відтік біженців розпочався в березні поточного року. Станом на початок літа статус тимчасового захисту мали близько 56,5 тис. українців.

В Асоціації українців у Португалії пояснили, що дехто повертається в Україну, а дехто виїздить у Німеччину та Швейцарію у пошуках кращих умов життя. Громадяни залишають цю країну через труднощі з пошуком житла та високу вартість оренди.

Більше про зарплати

Нагадаємо, Кабінет міністрів у липні запустив у чотирьох областях пілотний проєкт — Інститут помічника ветеранів. Людей навчатимуть нової спеціальності, аби вони стали правою рукою військових, які повертаються з фронту додому.

Також ми писали, що деякі роботодавці готові щедро платити своїм працівникам, які залишаються в країні попри війну. Зокрема, 26 тисяч гривень можуть заробляти працівники ресторанів.