Работа для украинцев в Португалии — где и за какую работу платят больше всего

Люди на улицах Лиссабона. Фото: arr.pt

Сейчас в Португалии украинским беженцам устроиться на официальную работу достаточно сложно, ведь в стране сохраняется высокий уровень безработицы. В то же время есть регионы, где работодатели готовы платить более высокую заработную плату.

Об этом свидетельствуют данные компании Pordata.

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Где сейчас самая высокая зарплата в Португалии

Как отмечают специалисты, местом с наиболее привлекательными зарплатами назван столичный округ Лиссабон. Самая низкая зарплата, как правило, в среднем зафиксирована в Алгарве — регионе на юге Португалии, известном своими средиземноморскими пляжами.

"Алгарве — регион материковой Португалии с самой низкой средней заработной платой (1106 евро), а столичный округ Лиссабон — с самой высокой (1563 евро)", — говорится в сообщении.

Минимальная заработная плата установлена на уровне 649,83 евро в месяц.

Средняя зарплата в Португалии составляет 3-3,5 евро в час. Граждане за восьмичасовой рабочий день могут заработать 24-26 евро. В частности, столько получают работники сферы обслуживания и сельского хозяйства, уборщики, сиделки и грузчики.

Высококвалифицированные специалисты получают заработную плату в 2 тыс. евро в месяц, однако для этого нужно знать португальский или английский. IT-специалистам в среднем в Португалии платят 1,8 тыс. — 3 тыс. евро, инженерам — 1,7 тыс. евро, работникам в сфере туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса — 1,1 тыс. евро, дизайнерам — 1,1 тыс. евро, официантам, кассирам, курьерам — от 550 до 700 евро.

Украинцы покидают Португалию

По информации португальской Службы по делам иностранцев и границ, количество беженцев из Украины, получивших временную защиту в странах ЕС, продолжает сокращаться в Португалии. Ежемесячно оттуда выезжают около 2 тыс. граждан.

Сообщается, что массовый отток беженцев начался в марте этого года. По состоянию на начало лета статус временной защиты имели около 56,5 тыс. украинцев.

В Ассоциации украинцев в Португалии объяснили, что некоторые возвращаются в Украину, а некоторые выезжают в Германию и Швейцарию в поисках лучших условий жизни. Граждане покидают эту страну из-за трудностей в поиске жилья и высокой стоимости аренды.

Больше о зарплатах

Напомним, Кабинет министров в июле запустил в четырех областях пилотный проект - Институт помощника ветеранов. Люди будут обучать новой специальности, чтобы они стали правой рукой военных, которые возвращаются с фронта домой.

Также мы писали, что некоторые работодатели готовы щедро платить своим работникам, которые остаются в стране, несмотря на войну. В частности, 26 тысяч гривен могут зарабатывать работники ресторанов.