Неплохие зарплаты: сколько украинцы могут заработать в Германии и что предлагают

Парикмахер делает прическу. Фото: Pexels

С начала полномасштабного вторжения России многие украинцы переехали жить в Германию. Люди активно ищут работу, на которой можно было бы заработать неплохие деньги. В Германии зарплаты достаточно высокие, поэтому украинцы могут получить хорошие средства на разных должностях.

Об этом сообщает Businessinsider.

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Работа в Германии

Одна из причин трудовой миграции поляков в Германию — это нехватка рабочих рук и высокие заработные платы. Неудивительно, что украинцы выбирают именно это европейское государство для поиска убежища от войны. Люди с профессионально-техническим образованием могут найти хорошую должность и зарабатывать десятки тысяч евро в год.

Однако уровень заработной платы отличается в зависимости от региона. В западной части Германии средние показатели годового заработка примерно на 13 тысяч евро больше, чем в восточной.

В 2023 году работники могут получить такие зарплаты до налоговых отчислений:

парикмахер — 21 336 евро (1 778 евро/месяц);

косметолог — 22 644 евро (1 887 евро/месяц);

продавец в продуктовых магазинах — 27 552 евро (2 296 евро/месяц);

курьер, почтальон — 28 920 евро (2 410 евро/месяц);

ассистент стоматолога — 29 640 евро (2 470 евро/месяц);

пекарь и кондитер — 34 647 евро (2 887 евро/месяц);

мясник (переработка мяса) — 34 959 евро (2 913 евро/месяц);

маляр (покраска, лакировка) — 35 603 евро (2 967 евро/месяц);

металлообработка — 42 533 евро (3 544 евро/месяц).

сантехник, специалист по системам отопления и кондиционирования — 43 777 евро (3 648 евро/месяц);

механик — 47 104 евро (3 925 евро/месяц).

Наличие высокой квалификации означает большие зарплаты. Каждый человек с профессионально-техническим образованием может рассчитывать примерно на 700 евро/месяц больше, чем коллега на той же должности, но без квалификации.

Напомним, на украинском рынке труда много вакансий, где средняя заработная плата превышает 50 тыс. гривен. При этом большие суммы зарабатывают не только программисты.

Также мы писали, в Португалии украинским беженцам устроиться на официальную работу достаточно сложно, ведь в стране сохраняется высокий уровень безработицы. В то же время есть регионы, где работодатели готовы платить значительно более высокую заработную плату.