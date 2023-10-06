Работа в Украине — как изменилась ситуация на рынке труда осенью 2023 года

Деньги в кошельке. Фото: google.com

В Украине осенью 2023 года наблюдается значительный дефицит кадров на рынке труда. Количество вакансий возрастает, а соискателей работы сокращается.

Такие данные приводят аналитики OpenDatabot.

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Ситуация на рынке труда осенью

Как показывает статистика, число вакансий в стране продолжает расти. В частности, в сентябре количество достигло 105 тыс. человек, что является рекордом с начала полномасштабного вторжения.

При этом больше всего вакансий традиционно в таких областях:

Киевской;

Днепропетровской;

Львовской;

Одесской;

Харьковской.

Источник: Opendatabot

По информации Opendatabot, значительно увеличилось количество вакансий для:

SMM-специалистов — на 22% в месяц;

шиномонтажников — 22% в месяц.

Выросло количество предложений работы для пенсионеров, студентов, а также ветеранов. Все это в известной степени объясняется дефицитом рук.

Число вакансий растет, в то время как количество резюме все больше снижается. В сентябре обновленных резюме уменьшилось на 4%. В целом украинцы разместили 335 тысяч резюме.

У кого самые большие зарплаты осенью

Среди заработных плат больше всего зарабатывают медиабайеры — в среднем их зарплата составляет 52,5 тыс. грн. Далее идут по уровню средней зарплаты — водители, занимающиеся международными перевозками — 45 тыс. грн.

Сокращается активность кандидатов в сфере IT. Число желающих работать упало на 4%, а отзывов на вакансии за месяц уменьшилось на 8%.

Таким образом, дефицит кадров на рынке труда усугубляется. Война ухудшает ситуацию, учитывая миллионы беженцев. Из-за этого и экономическое восстановление сдерживается.

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Также мы писали, что в правительстве обнародовали свежую подборку вакансий на украинском рынке труда для специалистов, которым готовы платить больше всего. В частности, на портале Службы занятости есть ряд позиций с заработной платой до 100 тыс. грн.

Добавим, с начала полномасштабного вторжения России многие украинцы переехали жить в Германию. Люди активно ищут работу, на которой можно было бы заработать неплохие деньги. В Германии зарплаты достаточно высокие, поэтому украинцы могут получить хорошие средства на разных должностях.