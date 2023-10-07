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Минимальная зарплата может составить 9,2 тыс. грн: детали инициативы

7 октября 2023 08:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплаты в Украине — минималку могут повысить до 9,2 тыс. грн
Деньги в кошельке. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине профсоюзы выступают за повышение уровня минимальной заработной платы в 2024 году больше, чем планирует правительство. Там считают, что "минималку" нужно поднять до фактического прожиточного минимума, учитывая прогнозный уровень инфляции.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов.

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Повышение "минималки" в 2024 году

Как подсчитали специалисты профсоюзов, на следующий год уровень прожиточного минимума составит 9,26 тыс. грн. В то время как Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета минимальную зарплату на уровне 8 тыс. грн.

"Проектом Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2024 год" вновь предусмотрены заниженные размеры основных государственных социальных стандартов и гарантий", — отмечают они.

В профсоюзах убеждены, что экономические условия в стране позволяют повысить "минималку" так, чтобы соответствовала хотя бы одному прожиточному уровню.

Они объясняют, что даже на фоне войны бизнес адаптируется, а доходы украинских банков бьют рекорды — только в январе-июле этого года прибыль составила 83,2 млрд грн. Показатель в 24,5 раза выше, чем было в аналогичный период 2022 года, когда получили всего 3,4 млрд грн дохода.

"Экономика "поставлена на военные рельсы" и работает на Победу, каждый работник вносит свой вклад в ее приближение", — утверждают они.

Также в профсоюзах напомнили, что именно заниженная оплата труда еще до войны была главным фактором критического оттока квалифицированных кадров из страны, война лишь усугубила негативные тенденции. Миллионы украинцев уже находятся за границей.

"Неужели сейчас, когда сотни тысяч украинских рабочих ушли на фронт защищать страну, оставшиеся работают на грани своих сил, а миллионы членов их семей уехали за границу, мы не осознаем, что низкие зарплаты сегодня — это невозвращение наших с вами соотечественников завтра?" — риторически спрашивают в профсоюзах.

Также добавляют, что уровень минимальной заработной платы заморозили на текущий год на уровне предыдущего — 6,7 тыс. грн. Должностной оклад работника первого тарифного разряда заморожен вообще на уровне декабря 2021-го — 2,89 тыс. грн. Приостановили индексацию денежных доходов украинцев.

В то время как уровень прожиточного минимума для трудоспособных лиц в ценах августа составил более 8 тыс. грн.

Больше о зарплатах

Напомним, в Украине осенью 2023 наблюдается значительный дефицит кадров на рынке труда. Количество вакансий растет, а соискателей — сокращается.

Также мы писали, что в правительстве обнародовали свежую подборку вакансий на украинском рынке труда для специалистов, которым готовы платить больше всего. В частности, на портале Службы занятости есть ряд позиций с заработной платой до 100 тыс. грн.

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