Штрафы для работодателей — как Гоструда будет наказывать нарушителей в 2024-м

Подсчеты на калькуляторе. Фото: Unplush

В 2024 году размеры штрафов для работодателей за незадекларированный труд вырастут. Размер взысканий зависит от минимальной заработной платы, которая в следующем году увеличится.

Об этом сообщили в одном из управлений Государственной службы Украины, пишет Ligazakon.

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Согласно проекту госбюджета на следующий год, размер минимальной зарплаты:

с 1 января повысят до 7,1 тыс. грн;

с 1 июля — до 8 тыс. грн.

Учитывая это, в Гоструде рассказали, какими станут штрафы за незадекларированный труд. Работодатели заплатят 10-кратный размер минимальной зарплаты за каждого работника, труд которого незадекларирован.

Размеры штрафов в 2024-м:

с 1 января — 71 тыс. грн;

с 1 июля — 80 тыс. грн;

предупреждение — к юрлицам и ФЛП (плательщикам единого налога первой-третьей групп).

Среди оснований для наложения штрафов остаются следующие:

допуск работников к работе без оформления трудовых договоров;

оформление работников на неполное рабочее время, с нефиксированным рабочим временем, в то время как человек выполняет работу на протяжении всего рабочего времени;

выплаты заработной платы (вознаграждения) без уплаты единого социального взноса и налогов.

Также Гоструд может налагать штраф в 30-кратном размере минимальной зарплаты. К таким действиям прибегают в случае совершения нарушения повторно в течение двух лет:

с 1 января — 213 тыс. грн;

с 1 июля — 240 тыс. грн.

Финансовое наказание в размере 16-кратного размера минимальной зарплаты применяют в случае недопущения к осуществлению проверки по выявлению нарушений, созданию препятствий. Суммы будут следующие:

с 1 января — 113,6 тыс. грн;

с 1 июля — 128 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине Кабинет министров обновил законодательство по трудовым отношениям. Внесли изменения в порядок расторжения трудовых договоров.

Также мы сообщали, что в Украине работает государственная программа, согласно которой работодатели могут получить от 67 тыс. грн помощи. Для этого нужно соответсвовать определенным требованиям.