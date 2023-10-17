Штрафы для работодателей — как Гоструда будет наказывать нарушителей в 2024-м

Штрафы в Украине: известно, как Гоструда будет наказывать работодателей в 2024-м
В 2024 году размеры штрафов для работодателей за незадекларированный труд вырастут. Размер взысканий зависит от минимальной заработной платы, которая в следующем году увеличится.
Об этом сообщили в одном из управлений Государственной службы Украины, пишет Ligazakon.
Как изменятся размеры штрафов в 2024 году
Согласно проекту госбюджета на следующий год, размер минимальной зарплаты:
- с 1 января повысят до 7,1 тыс. грн;
- с 1 июля — до 8 тыс. грн.
Учитывая это, в Гоструде рассказали, какими станут штрафы за незадекларированный труд. Работодатели заплатят 10-кратный размер минимальной зарплаты за каждого работника, труд которого незадекларирован.
Размеры штрафов в 2024-м:
- с 1 января — 71 тыс. грн;
- с 1 июля — 80 тыс. грн;
- предупреждение — к юрлицам и ФЛП (плательщикам единого налога первой-третьей групп).
Среди оснований для наложения штрафов остаются следующие:
- допуск работников к работе без оформления трудовых договоров;
- оформление работников на неполное рабочее время, с нефиксированным рабочим временем, в то время как человек выполняет работу на протяжении всего рабочего времени;
- выплаты заработной платы (вознаграждения) без уплаты единого социального взноса и налогов.
Также Гоструд может налагать штраф в 30-кратном размере минимальной зарплаты. К таким действиям прибегают в случае совершения нарушения повторно в течение двух лет:
- с 1 января — 213 тыс. грн;
- с 1 июля — 240 тыс. грн.
Финансовое наказание в размере 16-кратного размера минимальной зарплаты применяют в случае недопущения к осуществлению проверки по выявлению нарушений, созданию препятствий. Суммы будут следующие:
- с 1 января — 113,6 тыс. грн;
- с 1 июля — 128 тыс. грн.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине Кабинет министров обновил законодательство по трудовым отношениям. Внесли изменения в порядок расторжения трудовых договоров.
Также мы сообщали, что в Украине работает государственная программа, согласно которой работодатели могут получить от 67 тыс. грн помощи. Для этого нужно соответсвовать определенным требованиям.
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