Українцям намагаються підсовувати фейкові долари: на що варто звернути увагу

Американські долари. Фото: Новини.LIVE

Українцям намагаються підсовувати фальшиві долари. Минулого року серед усіх іноземних валют, які шахраї давали людям, переважала саме американська. Найчастіше фейковими грошима виявлялися банкноти великих номіналів.

Про це повідомляє НБУ.

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Підробка доларів

У НБУ розповіли, що великі доларові купюри підробляли у 99% випадків. Найчастіше фальшиві гроші були двох номіналів:

50 доларів — 23% від загальної кількості вилучених підроблених купюр;

100 доларів — 76%.

Майже всі підробки іноземних валют припадали на долари. Їхня частка у загальній кількості фейкових купюр склала 91%.

Фальшиві гривні

В Україні також намагаються підроблювати гривні. Серед української валюти найчастіше виявляли фейковими купюри старого зразка, які випущені до 2015 року. Найпопулярнішою є підробка купюр у 500 грн — 39% від загальної кількості вилучених підробок та 57% від їх загальної суми.

Часто підсовують також фейкові 200 грн — 45% від загальної кількості вилучених підробок та 26% від їх загальної суми, а також 100 грн — 8 та 2%.

"В основному вилучені з обігу підроблені банкноти національної валюти мали низьку якість і розраховані на неуважність громадян та касових працівників торговельних закладів. ... Адже банкноти національної валюти нового покоління (номіналами 20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень, які Національний банк ввів в обіг у 2015-2020 роках), мають посилену систему захисту", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні у вересні поточного року серед громадян серйозно збільшився попит на купівлю готівкової та безготівкової валюти у банках. Так, минулого місяця населення придбало більш ніж 2 млрд доларів.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) переходить на новий режим — до керованої гнучкості валютного курсу. Регулятор з кінця липня 2022 року утримував офіційний курс гривні на рівні 36,56 грн/дол.