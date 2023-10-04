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Украинцам пытаются подсовывать фейковые доллары: на что стоит обратить внимание

4 октября 2023 18:45
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Украинцам пытаются подсовывать фейковые доллары: на что стоит обратить внимание
Американские доллары. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинцам пытаются подсовывать фальшивые доллары. В прошлом году среди всех иностранных валют, которые мошенники давали людям, преобладала именно американская. Чаще всего фейковыми деньгами оказывались банкноты крупных номиналов.

Об этом сообщает НБУ.

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Подделка долларов

В НБУ рассказали, что крупные долларовые купюры подрабатывали в 99% случаев. Чаще фальшивые деньги были двух номиналов:

  • 50 долларов — 23% от общего количества изъятых поддельных купюр;
  • 100 долларов — 76%.

Почти все подделки иностранных валют приходились на доллары. Их доля в общем количестве фейковых купюр составила 91%.

Фальшивые гривны

В Украине также пытаются подделывать гривны. Среди украинской валюты чаще всего обнаруживали фейковыми купюры старого образца, выпущенные до 2015 года. Самой популярной является подделка купюр в 500 грн — 39% от общего количества изъятых подделок и 57% от их общей суммы.

Часто подсовывают фейковые 200 грн — 45% от общего количества изъятых подделок и 26% от их общей суммы, а также 100 грн — 8 и 2%.

"В основном изъятые из оборота поддельные банкноты национальной валюты имели низкое качество и рассчитаны на невнимательность граждан и кассовых работников торговых заведений. ... Ведь банкноты национальной валюты нового поколения (номиналами 20, 50, 100, 200, 500 и 1 000 гривен, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015-2020 годах), имеют усиленную систему защиты", — говорится в сообщении.

Напомним, в Украине в сентябре текущего года среди граждан серьезно вырос спрос на покупку наличной и безналичной валюты в банках. Так, в прошлом месяце население приобрело более 2 млрд долларов.

Также мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) переходит на новый режим — к управляемой гибкости валютного курса. Регулятор с конца июля 2022 удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 грн/долл.

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