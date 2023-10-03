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Купівля валюти у банках різко зросла: скільки українці придбали доларів у вересні

3 жовтня 2023 11:44
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Валюта в Україні — у банках різко зріс попит на долари та євро
Американська валюта на касі. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні у вересні поточного року серед громадян серйозно збільшився попит на купівлю готівкової та безготівкової валюти у банках. Так, минулого місяця населення придбало більш ніж 2 млрд доларів.

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

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Обсяги попиту на валюту у вересні

За цією інформацією, українці продали комерційним банкам готівкову та безготівкову валюту на 1,59 млрд доларів (в еквіваленті), а придбали 2,033 млрд доларів. Обсяг чистої купівлі валюти сягнув 444 млн доларів.

Відтак, у вересні попит на валюту збільшився утричі порівняно із серпнем, коли було придбано 148,5 доларів. Це найбільший показник за останній рік.

Понад половину обсягу валюти, а саме 262 млн доларів, українці купили у безготівковій формі.

Загалом з початку року громадяни придбали 15,87 млрд доларів, а продали 13,46 млрд доларів. Обсяг чистої купівлі валюти становив 2,4 млрд доларів.

 

валюта НБУ
Джерело: РБК

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Нагадаємо, з 3 жовтня Національний банк України (НБУ) переходить на новий режим — до керованої гнучкості валютного курсу. Регулятор з кінця липня 2022 року утримував офіційний курс гривні на рівні 36,56 грн/дол.

Також ми писали, що 3 жовтня на готівковому ринку долар зростає. У середньому коштує 38,14 грн (+0,10). У купівлі — 37,39 грн (+0,02), в продажу — 38,13 (+0,03). Євро коштує у купівлі 39,77 грн (+0,08), у продажу — 40,75 (+0,05) грн.

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