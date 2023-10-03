Валюта в Украине — в банках резко возрос спрос на доллары и евро

Покупка валюты в банках резко выросла: сколько украинцы приобрели долларов в сентябре
В Украине в сентябре этого года среди граждан серьезно увеличился спрос на покупку наличной и безналичной валюты в банках. Так, в прошлом месяце население приобрело более 2 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).
Объем спроса на валюту в сентябре
По этой информации, украинцы продали коммерческим банкам наличную и безналичную валюту на 1,59 млрд долларов (в эквиваленте), а приобрели 2,033 млрд долларов. Объем чистой покупки валюты достиг 444 млн долларов.
Следовательно, в сентябре спрос на валюту увеличился в три раза по сравнению с августом, когда было приобретено 148,5 долларов. Это самый большой показатель за последний год.
Более половины объема валюты, а именно 262 млн долларов, украинцы купили в безналичной форме.
Всего с начала года граждане приобрели 15,87 млрд долларов, а продали 13,46 млрд долларов. Объем чистой покупки валюты составил 2,4 млрд долларов.
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Напомним, с 3 октября Национальный банк Украины (НБУ) переходит на новый режим — к управляемой гибкости валютного курса. Регулятор с конца июля 2022 года удерживал официальный курс гривны на уровне 36,56 грн/долл.
Также мы писали, что 3 октября на наличном рынке доллар растет. В среднем стоит 38,14 грн (+0,10). В покупке — 37,39 грн (+0,02), в продаже — 38,13 (+0,03). Евро стоит в покупке 39,77 грн (+0,08), в продаже — 40,75 (+0,05) грн.