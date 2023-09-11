Курс долара у 2024-му — Мінфін озвучив, скільки коштуватиме валюта

Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE

У 2024 році курс національної валюти ослабне. Такої думки дотримуються представники Міністерства фінансів та українського бізнесу.

Відповідні очікування щодо курсу долара озвучили на заході, організованого Європейською бізнес-асоціацією "EBA Global Outlook: Нова економіка України".

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Відповідно до озвученого прогнозу, у наступному році курс нацвалюти перетне позначку у 41 грн за долар.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, уряд турбує питання зміцнення гривні. Для цього немає жодних фундаментальних чинників.

"Це мінус для експортерів На наступний рік передбачаємо курс 41,4 грн/$", — повідомив він.

Міністр уточнив, що йдеться про прогноз Міністерства економіки та інших уповноважених структур, на основі чого Мінфін робить розрахунки.

Прогноз фактично аналогічний до очікувань бізнесу. За даними Європейської бізнес-асоціації, курс гривні в наступному році не буде менший 41 грн за долар.

Який зараз курс долара

11 вересня на українському готівковому ринку американська валюта підскочила у вартості: у середньому коштує 37,90 грн. У купівлі — 37,44 грн (+0,05), в продажу — 38,18 (+0,06). Євро коштує у купівлі 40,26 грн (+0,04), у продажу — 41,25 (+0,05) грн.

Більше про валюту

Нагадаємо, клієнти державної фінустанови "ПриватБанк" знову можуть купувати безготівкову валюту через застосунок Приват24. У банку нагадали про ліміти, встановлені Національним банком України (НБУ).

Також ми писали, що громадяни можуть купувати долари та євро у застосунку Monobank за курсом 37,44 грн/доларів та 40,89 грн/євро відповідно.