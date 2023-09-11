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Курс в 2024-м пересечет отметку в 41 грн/$: прогноз Минфина

11 сентября 2023 13:28
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара в 2024-м — Минфин озвучил, сколько будет стоить валюта
Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В 2024 году курс национальной валюты ослабнет. Такого мнения придерживаются представители Министерства финансов и украинского бизнеса.

Соответствующие ожидания по поводу курса доллара озвучили на мероприятии, организованном Европейской бизнес-ассоциацией "EBA Global Outlook: Новая экономика Украины".

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Согласно озвученному прогнозу, в следующем году курс нацвалюты пересечет отметку в 41 грн за доллар.

По словам министра финансов Сергея Марченко, правительство беспокоит вопрос укрепления гривны. Для этого нет никаких фундаментальных факторов.

"Это минус для экспортеров. На следующий год предполагаем курс 41,4 грн/$", — сообщил он.

Министр уточнил, что речь идет о прогнозе Министерства экономики и других уполномоченных структур, на основе чего Минфин производит расчеты.

Прогноз фактически аналогичен ожиданиям бизнеса. По данным Европейской бизнес-ассоциации, курс гривны в следующем году не будет меньше 41 грн за доллар.

Какой сейчас курс доллара

11 сентября на украинском наличном рынке американская валюта подскочила в стоимости: в среднем стоит 37,90 грн. В покупке — 37,44 грн (+0,05), в продаже — 38,18 (+0,06). Евро стоит в покупке 40,26 грн (+0,04), в продаже — 41,25 (+0,05) грн.

Больше о валюте

Напомним, клиенты государственного учреждения "ПриватБанк" снова могут покупать безналичную валюту через приложение24. В банке напомнили о лимитах, установленных Национальным банком Украины (НБУ).

Также мы писали, что граждане могут покупать доллары и евро в приложении Monobank по курсу 37,44 грн/долларов и 40,89 грн/евро соответственно.

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