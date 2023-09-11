Курс валют на 11 вересня — на ринку чергові коливання

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на 11 вересня. Згідно з ним, євро у купівлі підвищився на 12 копійок, коштує 39,23 грн/євро, долар незмінний — 36,56 грн.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті НБУ.

Читайте також:

Курс долара та євро 11 вересня

За даними Нацбанку, ціна євровалюти у продажу — 39,61 грн/євро (+0,12), долара — 36,93 грн.

На українському готівковому ринку американська валюта підскочила у вартості: у середньому коштує 37,90 грн. У купівлі — 37,44 грн (+0,05), в продажу — 38,18 (+0,06). Євро коштує у купівлі 40,26 грн (+0,04), у продажу — 41,25 (+0,05) грн.

ПриватБанк — 37,30 грн (+0,05) — 37,90 грн (+0,05);

Укрексімбанк — 37,45 грн (+0,10) — 38,25 грн (+0,10);

Укргазбанк — 37,30 грн (+0,10) — 38,10 грн (+0,20);

Ощадбанк — 37,60 грн (+0,25) — 38,35 грн (+0,10);

Sense bank — 37,60 грн (+0,05) — 38,15 грн;

Райффайзен Банк — 37,60 грн (+0,30) — 38,20 грн (+0,40).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 37,80 грн (-0,13), у продажу — 37,99 (-0,05 грн). Євро у купівлі — 40,70 грн (-0,05), у продажу — 40,95.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні визнали неплатоспроможною чергову фінустанову. Йдеться про АТ "Укрбудінвестбанк".

Також ми писали, що доходи українських банків продовжують перевершувати власні рекорди: у червні відзвітували про 15,5 млрд грн, а за січень-липень — 83,2 млрд грн. Це є найвищим показником за останні 15 років, кажуть експерти.