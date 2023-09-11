Курс валют на 11 сентября — на рынке очередные колебания

Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE

В Национальном банке Украины установили официальный курс валют на 11 сентября. Согласно ему, евро в покупке повысился на 12 копеек, стоит 39,23 грн/евро, доллар неизменный — 36,56 грн.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте НБУ.

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Курс доллара и евро 11 сентября

По данным Нацбанка, цена евровалюты в продаже — 39,61 грн/евро (+0,12), доллара — 36,93 грн.

На украинском наличном рынке американская валюта подскочила в стоимости: в среднем стоит 37,90 грн. В покупке — 37,44 грн (+0,05), в продаже — 38,18 (+0,06). Евро стоит в покупке 40,26 грн (+0,04), в продаже — 41,25 (+0,05) грн.

ПриватБанк — 37,30 грн (+0,05) — 37,90 грн (+0,05);

Укрэксимбанк — 37,45 грн (+0,10) — 38,25 грн (+0,10);

Укргазбанк — 37,30 грн (+0,10) — 38,10 грн (+0,20);

Ощадбанк — 37,60 грн (+0,25) — 38,35 грн (+0,10);

Sense bank — 37,60 грн (+0,05) — 38,15 грн;

Райффайзен Банк — 37,60 грн (+0,30) — 38,20 грн (+0,40).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 37,80 грн (-0,13), в продаже — 37,99 (-0,05 грн). Евро в покупке — 40,70 грн (-0,05), в продаже — 40,95.

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Что еще стоит знать

Напомним, в Украине признали неплатежеспособным очередное финучреждение. Речь идет об АО "Укрбудінвестбанк".

Также мы писали, что доходы украинских банков продолжают превосходить собственные рекорды: в июне отчитались о 15,5 млрд грн, а за январь-июль — 83,2 млрд грн. Это самый высокий показатель за последние 15 лет, говорят эксперты.