Мошенники в Украине — как не потерять деньги из-за новой схемы

Банковская карта. Фото: Unplush

Украинцы сообщают о новой мошеннической схеме, по которой можно потерять деньги тем, кто в поисках подработки. В банках утверждают, что бессильны в вопросе незаконного списания средств со счетов клиентов.

Об этом говорится на портале Минфин.

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Подробнее о мошеннической схеме

Как объясняет пострадавшая, речь идет о группе в Telegram "Глобальная занятость" с прежним названием "Kyiv International VIP". Она в сети предлагает заработок, подписку на Ютуб-каналы и задания на инвестиции (взнос денег и возврат с %). Сначала на мелких суммах все происходит, как и заявлено в условиях, однако на больших суммах не возвращают средства.

"Предлагают заработок, подписка на Ютуб-каналы и также задачи на инвестиции (взнос денег и возврат с %), но на больших суммах не возвращают деньги! Постоянно меняют ники и название группы! Сначала отдают деньги на мелких суммах (втираются в доверие). Мошенники дают карты ПриватБанка, куда переводить деньги, а также карты других банков. А те люди, которым приходят ваши деньги, переводятся потом другим людям на карту и так по цепочке... Обратилась в Приватбанк, чтобы отменить платежи, но сказали обращаться в киберполицию", — говорится в отзыве.

Что говорят в ПриватБанке

В пресс-службе банка отреагировали на сообщение, отметив, что в описанной ситуации ограничены в своих возможностях. Расследование случаев мошенничества, а также розыск и задержание воров, согласно законодательству, находятся вне юрисдикции банка. Этим занимаются правоохранительные органы, а банк готов содействовать этому каким-либо необходимым образом.

"В случае попытки совершения в отношении мошеннических действий банк не может выступать в роли заявителя в полицию, в связи с тем, что стороной, против которой эти действия были направлены, являетесь вы. Для проведения расследования по факту мошенничества мы рекомендуем вам обратиться в правоохранительные органы, которые могут получить по оформленному, согласно действующему законодательству, запросу всю необходимую информацию", — добавили в финучреждении.

Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, украинцам пытаются подсовывать фальшивые доллары. В прошлом году среди всех иностранных валют, которые мошенники давали людям, преобладала именно американская. Чаще всего фейковыми деньгами оказывались банкноты крупных номиналов.

Также мы писали, что в 2024 году размеры штрафов для работодателей за незадекларированный труд вырастут. Размер взысканий зависит от минимальной заработной платы, которая в следующем году увеличится.