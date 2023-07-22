ПриватБанк без пояснень блокує картки та закриває рахунки українців

Банківська картка. Фото: Freepik

Державна фінустанова "ПриватБанк" без попередження блокує банківські карти та закриває усі рахунки клієнтів, якщо виявляє порушення під час фінансового моніторингу. При цьому не надаючи можливості виправити ситуацію.

Про це йдеться на профільному порталі Minfin.

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Як зазначив на форумі один із клієнтів фінустанови, ПриватБанк раптово заблокував його банківську картку, а через два тижні без пояснень розірвав договір.

"Дзвоню на підтримку, і мені кажуть: "ваша карта в блоці", на питання чому, мені кажуть, що не знають і пропонують чекати 14 днів. Через 2 тижні я отримую листа про розірвання договору", — йдеться у скарзі.

Згодом йому надіслали на електронну пошту повідомлення про відмову у наданні пояснень та можливості перегляду рішення. За додатковими документами для підтвердження якихось фінансових операцій клієнта не звертались.

"Замість того, щоб бути прозорими і попередити про якісь потенційні проблеми з моїм рахунком, ви просто вирішили розірвати договір без будь-якого пояснення або можливості виправлення ситуації", — написав він.

Джерело: Minfin

У ПриватБанку зазначають, що такі дії продиктовані новими законами та актами Національного банку України (НБУ). У деяких випадках результати моніторингу унеможливлюють продовження співпраці, водночас клієнт має право забрати власні кошти.

"Керуючись чинним законодавством, банк як суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, до початку та в процесі їх проведення. При розірванні ділових відносин клієнту надається можливість отримання власних коштів", — наголосили у ПриватБанку.

Які фіноперації можуть викликати підозру

Банки зобов'язані перевіряти такі фінансові рухи за рахунками:

операції з готівковими коштами;

операції на нетипові для клієнтів суми чи суму від 400 тис. грн;

перекази, які здійснюють за участю політично значущих осіб (PEP), тобто чиновників, депутатів усіх рівнів;

операції фізосіб-підприємців та компаній, яким менше трьох місяців з дня відкриття.

Що ще варто знати

Також ми писали, що в Україні банки почали масово блокувати рахунки своїх клієнтів. При цьому споживачі фінансових послуг скаржаться на неправомірність таких дій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ухвалив рішення про націоналізацію "Сенс Банку". Його придбають за 1 гривню.