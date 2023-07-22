ПриватБанк без объяснений блокирует карты и закрывает счета украинцев

Банковская карта. Фото: Freepik

Государственное финучреждение "ПриватБанк" без предупреждения блокирует банковские карты и закрывает все счета клиентов, если выявляет нарушения во время финансового мониторинга. При этом не предоставляя возможности исправить ситуацию.

Об этом говорится на профильном портале Minfin.

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Как отметил на форуме один из клиентов финучреждения, ПриватБанк внезапно заблокировал его банковскую карту, а через две недели без объяснений расторг договор.

"Звоню в поддержку и мне говорят: "ваша карта в блоке", на вопрос почему, мне говорят, что не знают, и предлагают ждать 14 дней. Через 2 недели я получаю письмо о расторжении договора", — говорится в жалобе.

Впоследствии ему направили на электронную почту уведомление об отказе в предоставлении объяснений и возможности пересмотра решения. За дополнительными документами для подтверждения каких-либо финансовых операций клиента не обращались.

"Вместо того, чтобы быть прозрачными и предупредить о каких-то потенциальных проблемах с моим счетом, вы просто решили расторгнуть договор без какого-либо объяснения или возможности исправления ситуации", — написал он.

Источник: Minfin

В ПриватБанке отмечают, что подобные действия продиктованы новыми законами и актами Национального банка Украины (НБУ). В некоторых случаях результаты мониторинга делают невозможным продолжение сотрудничества, в то же время клиент имеет право забрать собственные средства.

"Руководствуясь действующим законодательством, банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, до начала и в процессе их проведения. При расторжении деловых отношений клиенту предоставляется возможность получения собственных средств", — отметили в ПриватБанке.

Какие финоперации могут вызвать подозрение

Банки обязаны проверять следующие финансовые движения по счетам:

операции с наличными денежными средствами;

сделки на нетипичные для клиентов суммы или сумму от 400 тыс. грн;

переводы, осуществляемые с участием политически значимых лиц (PEP), то есть чиновников, депутатов всех уровней;

операции физлиц-предпринимателей и компаний, которым меньше трех месяцев со дня открытия.

Что еще стоит знать

Также мы писали, что на Украине банки начали массово блокировать счета своих клиентов. При этом потребители финансовых услуг жалуются на неправомерность подобных действий.

Напомним, Кабинет министров Украины принял решение о национализации "Сенс Банка". Его приобретут за 1 гривну.