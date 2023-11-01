Український пенсіонер. Фото: УНІАН

В Пенсійному фонді України дали роз’яснення щодо порядку оформлення пенсійних виплат за довіреністю.

Відповідна інформація опублікована на сайті ПФУ.

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Як отримувати пенсію за довіреністю

В Пенсійному фонді запевняють — пенсія може виплачуватися за довіреністю.

При цьому варто пам’ятати, що таким чином пенсію можна отримувати виключно протягом періоду дії довіреності.

Порядок оформлення і строк дії довіреності визначаються законом.

Виплата пенсії за довіреністю здійснюється за умови, що пенсіонер поновлює таку виплату через кожний рік дії довіреності. Для цього пенсіонер має особисто подати заяву про виплату пенсії до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Довідково

В Пенсійному фонді нагадують, що порядок подачі заяви про виплату пенсії врегульовано статтею 47 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". А порядок посвідчення довіреності визначено статтею 245 Цивільного Кодексу України.

Трохи більше про пенсії

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні до кінця року масштабного підвищення пенсій не планується. Однак у листопаді кілька категорій пенсіонерів отримають більші розміри виплат.

У 2024 році очікується посилення вимог до страхового стажу для виходу на пенсію. Також планують переглянути виплати та запровадити нову систему нарахування пенсій.

Якщо цьогоріч українці могли розраховувати на пенсію у 60 років, які мають щонайменше 30 років стажу, то в 2024 році — на один рік більше. Далі ще більше, і так упродовж до 2028 року.

У разі, якщо громадянину не вистачатиме стажу для виходу на пенсію у 60 років, то зможе на неї розраховувати тільки у 63 роки або 65-ть. 2023-го вимоги до стажу для пенсії у 63 роки — 20-30 років. У 2024-му буде вже 21-31 рік, далі — більше.