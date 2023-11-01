Пенсия по доверенности, как такое возможно — объяснение ПФУ
В Пенсионном фонде Украины дали разъяснение относительно порядка оформления пенсионных выплат по доверенности.
Соответствующая информация опубликована на сайте ПФУ.
Как получать пенсию по доверенности
В Пенсионном фонде уверяют: пенсия может выплачиваться по доверенности.
При этом следует помнить, что таким образом пенсию можно получать исключительно в период действия доверенности.
Порядок оформления и срок действия доверенности определяются законом.
Выплата пенсии по доверенности производится при условии, что пенсионер переоформляет такую выплату через каждый год действия доверенности. Для этого пенсионер должен лично подать заявление о выплате пенсии в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины.
Справочно
В Пенсионном фонде напоминают, что порядок подачи заявления о выплате пенсии урегулирован статьей 47 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". А порядок переоформления доверенности определен статьей 245 Гражданского Кодекса Украины.
Чуть больше о пенсиях
Как сообщали Новини.LIVE, в Украине до конца года масштабного повышения пенсий не планируется. Однако в ноябре несколько категорий пенсионеров получат немного большие размеры выплат.
В 2024 году ожидается ужесточение требований к страховому стажу для выхода на пенсию. Также планируется пересмотреть выплаты и внедрить новую систему начисления пенсий.
Если в этом году украинцы могли рассчитывать на пенсию в 60 лет, имея по меньшей мере 30 лет стажа, то в 2024 году — на один год больше. Дальше — еще больше, и так до 2028 года.
В случае если гражданину не будет хватать стажа для выхода на пенсию в 60 лет, он сможет на нее рассчитывать только в 63 или 65 лет. В 2023 году требования к стажу для пенсии в 63 года — 20-30 лет. В 2024-м будет уже 21-31 год, дальше — больше.
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