Пенсіонери отримають доплати у листопаді — які суми

Жінка пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні до кінця року масштабного підвищення пенсій не планується. Однак у листопаді кілька категорій пенсіонерів отримають більші розміри виплат.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства соціальної політики України.

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Вікові доплати для пенсіонерів у листопаді

За даними відомства, цього місяця підвищення пенсійних виплат відбудеться для громадян, яким виповниться 70, 75 та 80 років.

Йдеться про вікові надбавки. Так, пенсіонери, які досягнуть у листопаді 80-річного віку, отримають щомісячну доплату у сумі 570 грн. Громадяни, яким виповниться 75 років, а також ті, кому до 80 років, нададуть доплату у 456 грн. Тим, хто відсвяткує своє 70-річчя — отримає доплату у 300 грн. Таку ж суму вже нараховують тим, кому зараз до 75 років.

Доплати до пенсій від ООН

Ще одна категорія громадян може розраховувати на грошові доплати до пенсій від міжнародних організацій. На додаткову допомогу зможуть претендувати ті, хто відповідатиме трьом критеріям:

офіційний розмір пенсії нижчий, ніж 3 тис. грн;

громадянин пенсійного віку з 1 березня 2023 року не отримував допомогу від міжнародних організацій або виплат ВПО;

людина проживає на прифронтових територіях.

Подавати заявки на виплати потрібно на платформі "єДопомога". Розмір доплати становитиме різницю між 3 тис. грн і розміром пенсійної виплати, проте не може бути меншим за 100 грн. Як приклад, із пенсією у 2,5 тис. грн буде 500 грн доплати.

Як зміняться пенсії у 2024 році

Відповідно до законопроєкту про Державний бюджет на 2024 рік, розмір мінімальної пенсії має зрости з початку січня до 2,36 тис. грн (на 12,8%), розмір максимальної — до 23,61 тис. грн.

Нагадаємо, українські родини, які через війну втратили годувальника, що був військовослужбовцем, можуть розраховувати на грошову допомогу від держави. Пенсії можуть отримати непрацездатні члени родини, що перебували на його утриманні, а також діти.

Також ми писали, що в наступному році в Україні буде збільшено рівень прожиткового мінімуму. Завдяки цьому зміниться обсяг соцвиплат, які прив'язані до нього.