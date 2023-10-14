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У 2024 році зміниться розмір соціальних виплат: чи збільшиться допомога

14 жовтня 2023 18:09
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У 2024 році зміниться розмір соціальних виплат: чи збільшиться допомога
Соціальні виплати для українців. Ілюстративне фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В наступному році в Україні буде збільшено рівень прожиткового мінімуму. Завдяки цьому зміниться обсяг соцвиплат, які прив'язані до нього.

Про це пише видання "На пенсії". 

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Зазначається, що жінки, які не працюють або мають ФОП, будуть отримувати декретну допомогу розміром 757 гривень. 

Виплати для дітей

Також виплати для дітей, які є під опікою або піклуванням, будуть становити:

  • до 6 років — 6 407,5 грн, з інвалідністю — 8 970,5 грн;
  • від 6 до 18 років — 7 990 грн, з інвалідністю — 11 186 грн.

Допомога для громадян України, які доглядають за хворими дітьми, становитиме:

  • до 6 років — 5 126 грн;
  • від 6 до 18 років — 6 392 грн.

Виплати на дитину, батьки якої не виплачують аліменти, сягатимуть:

  • до 6 років — 1 281,5 грн;
  • від 6 до 18 років — 1 598 грн.

Для людей з інвалідністю

Ті, хто живе з людиною, яка має інвалідність I або II групи через психічний розлад, будуть отримувати до 2 920 грн на місяць.

Державна соціальна допомога для малозабезпечених сімей становитиме:

  • для працездатних осіб — 1 362,6 грн;
  • для непрацездатних осіб або людей з інвалідністю — 2 361 грн.

Така соцдопомога для дітей буде видана у розмірі:

  • до 6 років — 3 331,9 грн;
  • з 6 до 18 років — 4 154,8 грн;
  • з 18 до 23 років (за умови навчання) — 3 936,4 грн.

Соцвиплати людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю:

  • I група — 2 361 грн;
  • II група — 1 888,8 грн;
  • III група — 1 416,6 грн;

Крім того, опікуни дітей з інвалідністю віком до 18 років будуть отримувати 1 652,7 грн.

Додаткова допомога по догляду за особами з інвалідністю з дитинства:

  • група I підгрупа А — 4 722 грн;
  • група I підгрупа В — 2 361 грн;
  • самотні люди з групою II або III — 1 770,75 грн.

Соціальні виплати для дітей з інвалідністю становитимуть:

  • до 6 років, підгрупа А — 5 163 грн;
  • інші діти — 1 281,5 грн;
  • від 6 до 18 років, підгрупа А — 6 392 грн;
  • інші діти — 1 598 грн.

Нагадаємо, розмір пенсій в Україні коливається від 2 тисяч гривень до понад 10 тисяч гривень. Найбільшу суму виплат на сьогодні отримує чимала кількість осіб поважного віку. У Пенсійному фонді України пояснили, хто має право на найбільші пенсії.

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