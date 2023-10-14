У 2024 році зміниться розмір соціальних виплат: чи збільшиться допомога
В наступному році в Україні буде збільшено рівень прожиткового мінімуму. Завдяки цьому зміниться обсяг соцвиплат, які прив'язані до нього.
Про це пише видання "На пенсії".
Зазначається, що жінки, які не працюють або мають ФОП, будуть отримувати декретну допомогу розміром 757 гривень.
Виплати для дітей
Також виплати для дітей, які є під опікою або піклуванням, будуть становити:
- до 6 років — 6 407,5 грн, з інвалідністю — 8 970,5 грн;
- від 6 до 18 років — 7 990 грн, з інвалідністю — 11 186 грн.
Допомога для громадян України, які доглядають за хворими дітьми, становитиме:
- до 6 років — 5 126 грн;
- від 6 до 18 років — 6 392 грн.
Виплати на дитину, батьки якої не виплачують аліменти, сягатимуть:
- до 6 років — 1 281,5 грн;
- від 6 до 18 років — 1 598 грн.
Для людей з інвалідністю
Ті, хто живе з людиною, яка має інвалідність I або II групи через психічний розлад, будуть отримувати до 2 920 грн на місяць.
Державна соціальна допомога для малозабезпечених сімей становитиме:
- для працездатних осіб — 1 362,6 грн;
- для непрацездатних осіб або людей з інвалідністю — 2 361 грн.
Така соцдопомога для дітей буде видана у розмірі:
- до 6 років — 3 331,9 грн;
- з 6 до 18 років — 4 154,8 грн;
- з 18 до 23 років (за умови навчання) — 3 936,4 грн.
Соцвиплати людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю:
- I група — 2 361 грн;
- II група — 1 888,8 грн;
- III група — 1 416,6 грн;
Крім того, опікуни дітей з інвалідністю віком до 18 років будуть отримувати 1 652,7 грн.
Додаткова допомога по догляду за особами з інвалідністю з дитинства:
- група I підгрупа А — 4 722 грн;
- група I підгрупа В — 2 361 грн;
- самотні люди з групою II або III — 1 770,75 грн.
Соціальні виплати для дітей з інвалідністю становитимуть:
- до 6 років, підгрупа А — 5 163 грн;
- інші діти — 1 281,5 грн;
- від 6 до 18 років, підгрупа А — 6 392 грн;
- інші діти — 1 598 грн.
Нагадаємо, розмір пенсій в Україні коливається від 2 тисяч гривень до понад 10 тисяч гривень. Найбільшу суму виплат на сьогодні отримує чимала кількість осіб поважного віку. У Пенсійному фонді України пояснили, хто має право на найбільші пенсії.
Читайте Новини.LIVE!