Пенсія в 10 тисяч гривень: хто має право на такі гроші

Жінка пенсійного віку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Розмір пенсій в Україні коливається від 2 тисяч гривень до понад 10 тисяч гривень. Найбільшу суму виплат на сьогодні отримує чимала кількість осіб поважного віку.

У Пенсійному фонді України пояснили, хто має право на найбільші пенсії.

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Скільки отримують українські пенсіонери

У Пенсійному фонді розповіли, 10,7% пенсіонерів в Україні отримують пенсію у понад 10 тисяч гривень. Загалом це понад один мільйон осіб.

Так, середня пенсія в Україні на сьогодні становить 5 350 гривень. Вона від початку 2023 року зросла на 15,7%. При цьому мінімальна пенсійна виплата становить 2 520 гривень для тих, хто не працює. Встановлюється вона незалежно від віку та стажу.

Загалом, станом на 2023 рік розмір пенсій виглядає так:

до 2 000 гривень — 63 862 особи, середня пенсія становить 1 230 гривень;

від 2 001 до 3 000 гривень — 3,83 мільйона осіб, середня пенсія — 2 619 гривень;

від 3 001 до 4 000 гривень — 2,23 мільйона осіб, середня пенсія — 3 547 гривень;

від 4 001 до 5 000 гривень — 1,57 мільйона осіб, середня пенсія — 4 406,5 гривні;

від 5 001 до 10 000 гривень — 2,44 мільйона осіб, середня пенсія — 6 837,21 гривні;

понад 10 000 гривень — 1,12 мільйона осіб, середня пенсія — 14 727 гривень.

Як можна вийти на пенсію раніше

Зазвичай українці виходять на пенсію при досягненні 60, 63 або 65 років. На це впливає наявність страхового стажу:

60 років — стаж повинен бути 30 років;

63 роки — стаж повинен бути 20 років;

65 років — стаж повинен бути 15 років.

Водночас є певні категорії осіб, які можуть вийти на пенсію достроково, тобто до досягнення 60 років. Таку можливість мають:

Пільгова пенсія — надається людям, які працювали на роботі, де шкідливі або важкі умови праці.

— надається людям, які працювали на роботі, де шкідливі або важкі умови праці. Дострокові пенсії — передбачені для громадян з особливим статусом: учасники бойових дій, особи, які отримали інвалідність внаслідок війни, члени родин загиблих захисників та захисниць, багатодітні матері, матері тяжкохворих дітей, матері дітей з інвалідністю, громадяни, яких скоротили або які не можуть працювати через стан здоров'я, і до досягнення пенсійного віку їм залишилося не більше 1,5 року.

передбачені для громадян з особливим статусом: учасники бойових дій, особи, які отримали інвалідність внаслідок війни, члени родин загиблих захисників та захисниць, багатодітні матері, матері тяжкохворих дітей, матері дітей з інвалідністю, громадяни, яких скоротили або які не можуть працювати через стан здоров'я, і до досягнення пенсійного віку їм залишилося не більше 1,5 року. Зменшення пенсійного віку — такі виплати отримують громадяни, які ліквідовували аварію на ЧАЕС або постраждали внаслідок катастрофи.

Нагадаємо, прем'єр Денис Шмигаль анонсував впровадження бальної системи для розрахунку пенсій. Таким чином, це повинно забезпечити рівні розміри виплат людей, які вийшли на пенсію раніше, і тих, хто зробив це нещодавно.